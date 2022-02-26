نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الحليب الساخن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن، كيكة الحليب الساخن من الحلويات الشهية والمفضله لدى الكثير من الأشخاص يمكن تقديمها للعائلة أو الضيوف ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها فى المنزل ويتم تقديمها مع الحليب أو الشاي أو القهوة أو يمكن تناولها مع المشروبات الطبيعية والعصائر بالإضافة إلى إمكانية تناول كيكة الحليب الساخن على وجبة العشاء أو الإفطار وجبة خفيفة ومميزة، ويتم تناولها مع الشاي أو النسكافيه وذلك على حسب الرغبة ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها بجانب أنها تتميز بنظام شهي ولذيذ، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتجهيز كيكة الحليب الساخن بمكونات متوفرة لديك في المنزل.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

مقادير كيكة الحليب الساخن: 2 كوب دقيق وملعقتين من بيكنج باودر وفانيليا وكوب زيت وكوب حليب ونصف سكر وكريمة مخفوقه للوجه ومكسرات للوجه وأربع بيضات.

تحضير كيكة الحليب الساخن

يتم تسخين الحليب على النار ثم تجهيز العجانة الكهربائية ونضع فيها البيض والسكر والزيت ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيض وتقلب المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تتجانس ثم يتم وضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح العجينة متجانسة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج باودر والاستمرار في التقليب ويتم وضعه على الحليب مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس ثم بعد ذلك يتم تسخين الفرن قبل وضع صينية الكيك على الأقل بعشر دقائق.

يتم وضع هذا الخليط في صينية ونقوم بإضافة القليل من السمن أو الزيت وتوضع فى الفرن على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى تنضج ثم يتم تزيين الكيك بالكريمة المخفوقة وتوزيعها واضافة عليها التوت للتزيين وذلك على حسب الرغبة ثم يتم تقطيعها وتناولها وبالهناء والشفاء.