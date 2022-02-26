طريقة عمل الاكلير الهش الفرنسي وسر العجينة الناجحة 100% والحشوة الرهيبة

عندما تحتاج الأمهات إلى عمل تحلية بسيطة لأولادها، فدائماً ما يخطر ببالهم الإكلير اللذيذ، لذلك سوف نعرض عليك طريقة عمل الاكلير الهش بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات متوفرة لديك في منزل، فالأكلير ليس فقط تحلية بل من الممكن أن تعديه للإفطار لأولادك مع كوب الشاي الساخن، تابعي المقال لتتعرف على أسهل مكونات.

طريقة عمل الاكلير الهش

يمكنك عمل الاكلير بطريقة سهلة تجعله هش أفضل من الذي تقومين بشرائه من المخابز، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ونصف كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزبدة الصفراء.

عدد 4 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة سكر بني.

كيس من الفانيليا.

كمية مناسبة من الشيكولاتة الخام الذائبة.

ربع ملعقة ملح طعام.

ولعمل حشوة الإكلير

(كوبان من اللبن الحليب، ربع كوب من السكر البني، ربع كوب من نشا الذرة، ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء ونقطتان من الفانيليا السائلة).

الإكلير الفرنسي

ضعي وعاء معدني على النار وقومي بوضع اللبن الحليب به.

أضيفي إليه الزبدة، وذوبيها جيداً.

قومي بوضع السكر وقلبي حتى يذوب تماماً.

ضعي كمية الملح المذكورة في المكونات.

قلبي المكونات جيداً، وعندما تبدأ في الغليان قومي بوضع الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

الآن ضعي البيض واحدة تلو الأخرى واستمري في التقليب.

ضعي الفانيليا واكملي تقليب.

ضعي العجين داخل كيس حلواني أو شكليها بيدك.

ادهني صينية بالزيت وضعي العجين بها بعد تشكيله.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، وادخلي الصينية بالفرن.

بعد أن ينضج قومي بعمل الحشو بوضع البيض، الفانيليا، النشا والسكر مع الخفق المستمر يمكنك استخدام مضرب كهربائي.

ضعي الزبدة واكملي خفق، ثم اسكبي الحليب تدريجياً مع استمرار الخفق.

انتظري حتى يغلي لمدة دقيقتين حتى يثقل الخليط واتركيه يبرد.

بعد أن ينضج الإكلير اتركيه يبرد، ثم قومي بفتحه بالسكين ونحشيها بالحشوة.

اغمسيه من الخارج بالشيكولاتة المذابة.

الآن يمكنك تقديمه.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الاكلير الهش بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، يمكنك عمله لأولادك فهو من الأكلات ذات الفائدة الكبرى وذلك لاحتوائه على اللبن والبيض الغنيان بالكالسيوم اللازم لبناء الجسم.