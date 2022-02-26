الذ من الفرنة.. عيش كيزر هش بكل أسراره لا احلى سندوتشات مدرسة وفرى فلوسك واضمني نضافه 100%

تبحث الكثير من السيدات عن وصفة عيش كيزر هش لعمل سندوتشات في المنزل تشبه الجاهزة لكي تسعد أسرتها وأطفالها حيث أن الكبار والصغار يعشقن الوجبات السريعة، ولذلك سوف نقوم في هذا المقال بعرض طريقة سهلة وبسيطة لعمل ألذ عيش في المنزل بدون تكاليف عالية، ومكونات متوفرة في مطبخك، وفي أقل وقت.

عيش كيزر هش

تبحث ربات البيوت حول طرق لعمل العيش في المنزل بسهولة نقدم لكم طريقة عمل العيش الكيزر في المنزل واعملى عيش سندوتشات اطفالك بنفسك ووفري في شراء العيش الجاهز واضمني نظافة العيش 100% بنفسك.

طريقة عمل العيش الكيزر

لعمل العيش الكيزر للسندوتشات يمكنك إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

وملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

كمية مناسبة من السمسم الأبيض.

بياض بيضة واحدة للوجه.

كمية من حبة البركة اختياري.

طريقة عمل العيش الفينو الكايزر

أولا في وعاء ضعي نصف كوب من الماء الدافئ مع ملعقة السكر والخميرة الفورية، وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يختمر الخليط ويرتفع.

ثم في وعاء آخر قومي بنخل الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر.

بعد ذلك قلبي جيداً، وضعي الملح.

ثم ضعي الزيت على الدقيق مع التقليب حتى يتغلل الزيت في كل الدقيق.

بعد ذلك ضعي خليط الخميرة بعد أن يختمر، وقلبي.

ثم ضعي كمية مناسبة من الماء على العجين حتى تحصلي على عجينة لينة ملساء.

بعد ذلك قومي بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم قومي بتغطية العجين لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجين قطع صغيرة متساوية.

ثم ضعيها على سطح أملس به رشة من الدقيق.

بعد ذلك اتركيها خمس دقائق.

ثم أحضري صينية مدهونة بمسحة من الزيت النباتي.

بعد ذلك ضعي كرات العجين وبينهم مسافة كافية.

ثم قومي بتسخين فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك في وعاء ضعي بياض البيض، واخفقي جيداً.

ثم قومي بدهن كرات العجين بمسحة من بياض البيض، وضعي عليها رشة من السمسم وحبة البركة.

بعد ذلك أدخلي الصينية في فرن البوتاجاز حتى تلاحظين احمرار الوجه.

ثم اتركيه جانياً ليبرد تماماً.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة عمل عيش كيزر هش في المنزل بدلاً من شرائه جاهز. حيث يمكنك عمله في مطبخك بطريقة سهلة، وبمكونات متوفرة. ويعطيك نتيجة مبهرة لكي تسعدي بها أسرتك وأطفالك وتقدمي لهم ألذ السندوتشات حفاظاً على صحتهم.