طريقة عمل عيش السن في المنزل بالمكونات والخطوات

عيش السن من أنواع الخبز المناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، حيث يحتوي عيش السن على نسبة مرتفعة من الردة التي تساعد في انقاص الوزن، كما أنه مناسب الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري حيث يحتوي على معدل أقل من الكربوهيدرات.

طريقة عمل عيش السن على طريقة نجلاء الشرشابي

المكونات:

كوبان من الدقيق.

2 كوب من الردة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

ماء العجن.

كمية من الردة للفرد.

ثانياً خطوات التحضير:

نخلط كل من الردة والملح والخميرة والسكر والدقيق ثم نضيف الماء ونقلب للحصول على عجينة نقطعها إلى كرات ونتركها تختمر.

نفرد العجينة بالنشابة ثم نرشها بالردة.

نقلب الخبز على طاسة الخبز حتى يكتمل النضج ثم نقدمه.

طريقة عمل عيش السن في المنزل

على طريقة الشيف غادة عاطف إليك طريقة عمل العيش السن فى المنزل وتحميصه في الفرن.

المكونات:

أربع ملاعق صغيرة خميرة.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف دقيق أسمر.

كوب من الردة.

ثانياً الخطوات:

اتبعي الخطوات التالية بشكل صحيح لتحضير عيش السن المحمص الذي يحتوي على نسبة كافية من الردة لإنقاص الوزن: