كريمة المشاوي الإنجليزية هي طبق جانبي يقدم بجانب الفراخ أو اللحم المشوي والسندوتشات وهي مستمدة من المطبخ الانجليزي ويتم تقديمها في المطاعم بجانب أطباق الأطعمة المشوية، ولكن إذا قمتِ بتحضير هذه الأكلات في المنزل يمكنك عمل الكريمة بنفسك بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تعرفي عليها خلال هذا المقال.

مكونات كريمة المشاوىِ الإنجليزية

لتحضير كريمة المشاوي الإنجليزية هناك مجموعة من المكونات بمقادير مناسبة يجب تجهيزها أولاً قبل البدء في خطوات تحضير الكريمة وهي كما يلي:

حبة من البصل الأحمر صغيرة الحجم ومفرومة فرم ناعم.

فصان من الثوم بحجم كبير مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف كوب من مرق الدجاج.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

نصف كوب من كريمة الخفق.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل كريمة المشاوي الإنجليزية

لتحضير كريمة المشاوي الإنجليزية مثل المطاعم المشهورة هناك مجموعة من الخطوات يمكن القيام بها بالترتيب كما يلي: