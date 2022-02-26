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عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة الشاورما السورية، في الفترة الأخيرة اشتهرت كثيراً الأطعمة السورية وأصبحت من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حيث تتميز بمذاقه الرائع والشهي ويحب تناولها الكبار والصغار بشكل دائم وبالتالي يمكن عمل الشاورما في المنزل مثل التي يتم تناولها في المطاعم من خلال المكونات والخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

طريقة عمل مكرونة الشاورما السورية

المكونات، دجاجة وملعقة من الملح ونصف ملعقة من الكمون والكزبرة والقرفة وثلاث فصوص ثوم مهروس وربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار ونصف ملعقة من الفلفل الأسود وكوب من الزبادى و500 جرام مكرونة أو ربع كوب من الزيت وملعقة من عصير الليمون حبة من الطماطم والجزر والبصل وملعقتين من البقدونس وملعقتين من الصلصة.

طريقة تحضير مكرونة الشاورما

في الخطوة الأولى يتم نقع الدجاج وتنظيفه جيداً من الداخل ووضع عليه الليمون والملح والماء والخل لمدة نصف ساعة أو ساعة بعد ذلك يتم شطفها جيداً وتصفيتها من الماء ثم يتم تجهيز مقلاة ويتم وضع الدجاج على النار حتى ينضج بعد ذلك يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء ونضع في الماء ونضيف إليه الماء والزيت والمكرونة بعد غليان الماء وتترك لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعها من على النار ويتم تجهيز مقلاة ونضع فيها القليل من الزيت ونضع البصل ولكن يتم إضافة جميع أنواع الخضروات بدون إضافة الطماطم وتترك لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بإضافة شاورما الدجاج عليها ثم نضع الصلصة وجميع المكونات ثم نبدأ بإضافة المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها من الماء، وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة الطماطم والبقدونس المفروم ويتم تناول الشاورما السورية ساخنة.