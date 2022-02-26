نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت التمر الملفوف.. الوصفة الكاملة لإعداد وتجهيز أشهى المخبوزات الصحية المشبعة في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت التمر الملفوف، من الجدير بالذكر أن بسكويت التمر يعتبر من اشهر أنواع البسكويت المنتشر في جميع أنحاء العالم، كما يجب أن نشير أنه يتميز أنه ذات طعم متميز بصورة كبيرة للغاية وهو مغذي بصورة كبير خصوصا لجميع الأطفال يرجع السبب الرئيسي في ذلك أن بسكويت التمر يحتوي على التمر والبيض والدقيق الذي لهم العديد من الفوائد للجميع كما يمكنكم تقديم بسكويت التمر بكل سهولة في الصباح مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب او يمكن أن يتم تقديمه بين الوجبات لجميع الأطفال تابعوا معانا طريقة عمل بسكويت التمر بكل سهولة في المنزل.
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المقادير المطلوبة لتحضير بسكويت التمر الملفوف
يمكنكم تحضير بسكويت التمر الملفوف بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- 3 كوب إلا ربع من الدقيق.
- كوب زبدة طرية.
- نصف كوب سكر ناعم.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- مكونات الحشوة:
- كوب وربع تمر منزوع النوى.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- رشة من الحبهان المطحون.
طريقة تحضير بسكويت التمر الملفوف
يمكنكم تحضير بسكويت التمر الملفوف بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية يمكنكم تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليكم وضع الزبدة مع السكر في الخلاط الكهربائي ثم يجب عليكم خفق جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى الحصول على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة بيضة ثم نقوم بوضع الفانيليا ويجب الاستمرار في خفق كافة المكونات بسرعة متوسطة حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم وضع الدقيق مع جميع المكونات السابقة ويجب أن يتم العجن بشكل جيد حتى يمكن الحصول على عجينة متماسكة ثم يتم تغطية العجينة بواسطة كيس بلاستيك.
- ثم يتم ترك الخليط في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة ويتم إحضار الحشوة عن طريق خلط التمر مع الحبهان والزبدة والقرفة.
- ثم يتم تجهيز كرات صغيرة من الحشوة ونتركها جانبا.
- ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم يتم وضع ورق الزبدة في صينية ثم يتم فرد كور في الصينية ونضع قطعة من الحشوة بداخلها ويلف على شكل مستطيل ويقطع قطع متوسطة.
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح اللون الذهبي.
- ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ويقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفاء.
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