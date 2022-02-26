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عمر شويل - جدة اقتصادية ولذيذة.. كفتة الدجاج اللبنانية على أصولها لطعم خرافي ستزين سفرتك على طريقة أفخم المطاعم - ثقفني
تعد وصفة كفتة الدجاج اللبنانية من الأكلات الشهية وسريعة التحضير، وهي بمثابة تجديد عن الوصفات العامة والتقليدية للدجاج مثل طريقة عمل الدجاج المقلي في الزيت، وطريقة عمل الدجاج في الفرن، طريقة عمل الدجاج بالصلصة، فيمكن إعدادها بجانب طبق من السلطة الشهي.
كفتة الدجاج اللبنانية
لعمل كفتة الدجاج يمكن تحضير المقادير عن طريق الآتي:
- يتم تحضير 500 جرام من الفراخ المفرومة الطازجة، وثلاث ملاعق من الثوم المهروس.
- بالإضافة إلى ذلك ملعقة صغيرة من الملح، ونصف كوب من الكزبرة الطازجة والمفرومة.
- تحضير ملعقة كبيرة من الريحان، ملعقة من الزعتر الجاف، ملعقة ريحان، وفلفل، وبيضة، وحبة باذنجان.
طريقة عمل كفتة الفراخ
لعمل كفتة الدجاج يمكن اتباع الخطوات التالية:
- يوضع الدجاج المفروم في إناء مناسب، ثم يمزج معه باقي المقادير.
- بعد ذلك يضاف الملح والفلفل الأسمر ثم يتم التقليب جيدًا.
- ثم تغلف الوصفة بشكل محكم ثم وضعها بالثلاجة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الأعواد الخشبية وغمسها في الماء لمدة نصف ساعة.
- ثم يتم تحضير الشواية وتشغيلها.
- بعد ذلك تخرج الوصفة من الثلاجة ثم يتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة ووضعها في الأعواد الخشبية.
- ثم توضع كرة من خليط الدجاج داخل كل عود وكرة من خليط الباذنجان إلى انتهاء الكمية.
- بعد ذلك تدهن الشواية بالزيت، وتترك أعواد كفتة الدجاج عليها، ويتم تقليبها كل 5 دقائق حتى تستوي جيدًا.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالبطاطس
- يمكن إضافة البطاطس على الدجاج حتى يتم الحصول على نكهة مختلفة عن طريق الآتي:
- يتم تحضير دجاجة كاملة مسلوقة ومخليه من العظام، بالإضافة إلى ثمرة بطاطس كبيرة مهروسة.
- بعد ذلك يتم تحضير كوب من البقسماط، و بيضة، وملح، وفلفل أسود، وبصل، وبقدونس، وتوابل، وزيت غزير للقلي.
- ثم تقطع الدجاجة إلى مكعبات ملائمة حتى تفرم في كبة الخلاط.
- بعد ذلك تهرس الدجاجة في الكبة جيدًا، وتوضع عليها ثمرة البطاطس المهروسة وباقي المكونات.
- ثم تخلط المكونات جيدًا وتشكل على هيئة كرات ثم يتم تحميرها في الزيت.
كفتة الدجاج اللبنانية وصفة سريعة التحضير وسهلة للغاية، لذا إذا كنتي تفكرين في تغيير الروتين المعتاد لتحضير الدجاج، فيمكنك بكل سهولة تطبيق هذه الوصفة وستنال إعجابك.
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