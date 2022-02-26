نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات رمضانية لاتفوتك تعرفي علي طريقة عملها بالخطوات..قولي وداعاً لحيرة العزومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات المنزل، عن أكلات رمضانية، حيث دائماً يبحثن عن التنويع والتجديد في أفكار الطعام، خاصةً في هذا الشهر الفضيل، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم أفكار متنوعة للأكلات والتي تتناسب مع طبيعة العزائم والمناسبات، بدون مجهود وبمكونات سهلة وبسيطة، ولن تأخذ من وقتك الكثير.

أفكار أكلات رمضانية

سوف نقدم إليكم، بعض أكلات رمضانية، بالطريقة، وهي:-

السمبوسة بالحشو

أولاً:- المقادير

ملعقة سكر.

كوب ونصف ماء.

ثلاثة أكواب من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة سمن نباتي.

قليل من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

ثانياً:- خلطة الحشو

اللحم:- 500 جرام لحم عجل خالي من الدسم أو لحم ضأن مفروم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

سمن أو زبدة ومن الممكن خلطهما معاً، بمقدار ربع كوب

بصلة ونصف كبيرة ، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فلفل مقطع إلى شرائح

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر.

نصف ملعقة صغيرة من خلطة البهارات المطحونة، والتي تتكون من رشة فلفل أسود، قرفة ، فلفل أخضر مطحون ، ربع ملعقة من جوزة الطيب ، دقيق ، ملح.

الخلطة الأخرى

500 جرام جبنة بيضاء ، نابلسي أو عكاوي ذات ملح متوسط، مبشورة

1/4 ملعقة صغيرة من اللبان المطحون.

ملعقتان صغيرتان نشا ذرة.

ملح بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

نعجن العجينة برفق ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نقلي الصنوبر بالزيت أو السمن في مقلاة ونتركه جانبًا.

في نفس القدر ، اقلي البصل على نار خفيفة مع قليل من الملح والفلفل الأسود حتى يصبح طرياً.

زيادة كمية البصل الأخرى بدون زيت.

اعصري الجبن بيديك لإزالة أي سوائل موجودة بها.

اخلطي كل الحشوات معًا.

افردي العجينة بسمك رقيق للغاية ،

قطعيها إلى دوائر لتناسبها ، وحشوها ، ثم شكليها على شكل نصف دائرة ،والصق الأطراف معًا.

استخدمي أصابعك لتتحول إلى شكل السمبوسة التقليدي.

ضعه على الفور على صينية مدهونة بقليل من النشا أو الدقيق.

تُقلى على دفعات في زيت نباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها بنياً مائلاً إلى الذهبي.

تُرفع وتُجفف بورق المطبخ وتُقدم ساخنة.

طريقة عمل مسقعة باذنجان في الفرن

تعتبر من الأفكار الجيدة لتحضير أكلات رمضانية، وهي:-

أولاً:- المقادير

حبتان كبيرتان باذنجان.

ثلاث فصوص ثوم.

1/4 كوب طحينة.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1/4 ملعقة صغيرة كمون.

بابريكا وزيت زيتون للتقديم.

بصلة كبيرة.

قرن من الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

قليل من الملح.

ثانياً:- طريقة التحضير