بسكوت الشكولاتة الإيطالي الهش المقرمش أجمل بسكويت تقدميه مع فنجان من القهوة

بسكوت الشكولاتة الإيطالي ، من أجمل أنواع البسكويت التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، كما يمتلك قوام هش ورائع يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناوله بجانب المشروبات الساخنة، أو كوب من القهوة، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وسريعة وتسطيع جميع السيدات القيام بإعداده بكل سهولة، ومكوناته بسيطة ولا يخلو بيت منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشكولاتة الإيطالي بقوام هش وخفيف أحلة من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات بسكوت الشكولاتة الإيطالي

سوف نتعرف على مكونات البسكوت وهى كما يلي:-

٢ بيضة

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسكوت الشكولاتة الإيطالي أحلى بسكويت هش وخفيف وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نحضر وعاء آخر ونضع الزبدة، والسكر، والبيض ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط خفيف وهش. ثم نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة على خليط الزبدة ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نحضر سطح متساوي ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نضع العجينة عليه ثم نقوم بقسم العجينة إلي نصفين. نقوم بفرد العجين على شكل مستطيل متساوي الأطراف، ثم نحضر صينية ونفرد عليها ورق الزبدة ونضع قطع العجين عليها. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع الصينية داخلها ونتركها حتى تنضج، ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد تماماً. نقوم بتقطيع البسكويت على شكل شرائح سميكة الحجم، ثم نغمس قطع البسكوت في الشكولاتة ونرصه على طبق التقديم. ندخل الطبق الثلاجة حتى تتماسك الشكولاتة ويصبح كما موضح بالصورة، ونقدمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت الشكولاتة الإيطالي

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت هش وخفيف بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.