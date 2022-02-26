طريقة عمل الحواوشي.. وصفة متوارثة لإعداد أطعم حواوشي اسكندراني ذو الطعم الشهي والنكهة المميزة

إعداد أطعم حواوشي اسكندراني، يجب أن نشير في البداية أن الحواوشي يعتبر من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار أيضا، كما يعتبر من الأكلات الأكثر شهرة في جمهورية مصر العربية ويتم تقديمها بأكثر من طريقة كما يمكنكم تقديم الحواوشي في الخبز أو في العجينة، في هذه الفترة تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الحواوشي في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.

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المقادير المطلوبة لتحضير الحواوشي

يمكنكم عمل عجينة الحواوشي بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة ملاعق من اللبن البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ملعقة من السكر.

رشه ملح.

طريقة تحضير عجينة الحواوشي

حيث أنه يمكنكم عمل عجينة الحواوشي بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: