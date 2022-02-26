نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي.. وصفة متوارثة لإعداد أطعم حواوشي اسكندراني ذو الطعم الشهي والنكهة المميزة في المقال التالي
إعداد أطعم حواوشي اسكندراني، يجب أن نشير في البداية أن الحواوشي يعتبر من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار أيضا، كما يعتبر من الأكلات الأكثر شهرة في جمهورية مصر العربية ويتم تقديمها بأكثر من طريقة كما يمكنكم تقديم الحواوشي في الخبز أو في العجينة، في هذه الفترة تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الحواوشي في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.
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المقادير المطلوبة لتحضير الحواوشي
يمكنكم عمل عجينة الحواوشي بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من الماء الدافئ.
- ثلاثة ملاعق من اللبن البودرة.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ثلاثة ملاعق من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- رشه ملح.
طريقة تحضير عجينة الحواوشي
حيث أنه يمكنكم عمل عجينة الحواوشي بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب أن نضع الخميرة والسكر في وعاء ونقوم بإضافة نصف كوب من الماء ويجب أن نتركها فترة حتى تختمر وتظهر فيها بعض الفقاعات.
- ثم نقوم باحضار وعاء عميق ونضيف لها الدقيق مع اللبن البودرة.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونضع عليها خليط الخميرة كما يجب عليكم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض ويجب التقليب بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى يمكن الحصول على قوام العجينة المتماسكة.
- ثم يجب أن يتم تغطية العجينة بكيس من البلاستيك ويجب أن نتركها تختمر لمدة ساعة كاملة.
- ثم بعد مرور الوقت يجب أن يتم تشكيل العجينة بعد ذلك في شكل كرات متوسطة الحجم ثم نقوم بعد ذلك باستخدام النشابة وبعد ذلك يمكنكم تحضير حشو الحواوشي بكل سهولة.
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