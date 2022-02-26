نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض رهيب.. دلكة النشا للجسم تنعيم وترطيب وتفتيح 5 درجات في عشر دقائق فقط جربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد دلكة النشا للجسم من الخلطات التي تلجأ لها النساء والفتيات حتى تحصل على جسم رطب وناعم وبشرة أفتح حيث تنتشر الدلكة بصورة خاصة في السودان حيث تعمل على تجديد خلايا الجلد بصورة صحية لإحتوائها على مواد غنية بالعناصر التي تعمل على إفادة البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بعرض طرق مختلفة لعمل الدلكة في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة صغيرة للحصول على بشرة صحية.

دلكة النشا للجسم

يمكنك عمل الدلكة باستخدام النشا بمكونات بسيطة وسهلة، ويمكن من خلال إتباع خطوات سهلة عمل الدلكة لترطيب وتفتيح الجسم.

دلكة النشا لترطيب الجسم

يدخل النشا في عمل الوصفات التي تعمل على ترطيب وتفتيح الجسم، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

عصير نصف ليمونة.

عدد ثلاث ملاعق من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ماسك النشا والحليب والليمون

أولا في وعاء اخلطي النشا مع اللبن البودرة.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون مع اللبن والجلسرين، وقلبي جيداً.

ثم عند الحصول على قوام كريمي ضعي من الخليط على بشرتك بكمية مناسبة.

بعد ذلك اتركي الخليط على بشرتك فترة كافية حتى يجف تماماً.

ثم قومي بفرك بشرتك بحركات دائرية حتى تنتهي من تقشير الدلكة بالكامل.

بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

ثم قومي بتدليك بشرتك بكريم مرطب خاص بنوع بشرتك.

بعد ذلك كرري الخليط مرة كل أسبوع حتى تستمتعي ببشرة رطبة.

النشا للتفتيح السريع

يمكن استخدام الليمون في وصفات تفتيح البشرة، ويمكن عملها في وصفة الدلكة بالطريقة التالية:

المكونات

كوب كبير من الماء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وعدد 2 حبة ليمون مقطعة 4 أرباع.

عدد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

أولا في إناء على نار متوسطة ضعي قطع الليمون مع الماء، وانتظري حتى تغلي.

بعد ذلك قومي بإزالة قطع الليمون، وضعي النشا على السائل.

ثم قلبي جيداً، وضعي البيكنج بودر.

بعد ذلك انتظري حتى يهدأ الخليط.

ثم قومي بوضع كمية مناسبة على جسمك.

بعد ذلك انتظري لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ثم اغسلي جسمك جيداً.

بعد ذلك كرري الخلطة مع كل استحمام.

وفي ختام هذا المقال قد قمنا بتقديم دلكة النشا للجسم حيث تعمل على ترطيب وتفتيح لون البشرة، وقمنا أيضاً بعرض طرق مختلفة لعمل الدلكة بطريقة بسيطة ومكونات سهلة، وقد وضحنا طريقة عمل دلكة النشا لتفتيح الجسم، وأيضاً طريقة عمل دلكة النشا والليمون لترطيب الجسم.