تحضير حلويات صحية ومفيدة باستخدام الشوفان لمرضى السكري

يعتبر الشوفان من المواد الغذائية الصحية التي تقدم الكثير من الفوائد إلى الإنسان ولكن يخشى مريض السكر من تناول أي نوع من الحلوى منعًا لتأثيرها السلبي على صحته ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير حلوى من الشوفان لمرضى السكري متمنين من الله أن يشفي الجميع ويبارك في صحتهم، وكل ما عليكم هو متابعتنا في المقال الآتي للتعرف على أكثر من نوع حلوى تناسب مرضى السكري.

بسكويت الشوفان واليانسون لمرضى السكري

تعتبر تلك الحلوى من أفضل أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي ومناسبة لمريض السكر وتكمن المقادير في كلًا من التالي.

مكونات حلوى الشوفان واليانسون لمرضى السكري

نصف كأس من دقيق البر. نصف كأس من الشوفان المحمص. نصف كأس من النخالة. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة ملاعق من اليانسون المطحون. ملعقتان من اللبن الرائب. ربع كأس من الزبدة النباتي. نصف كأس من الفواكه. ملعقة من الفانيليا والبيكنج بودر.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان واليانسون

يتم تحضير بسكويت الشوفان واليانسون الصحي المفيد ذو الطعم اللذيذ بخطوات بسيطة وهي كالتالي.

طريقة تحضير حلوى الشوفان واليانسون لمرضى السكري

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كافة المقادير السائلة المكونة من بيض وزبدة ولبن وفانيليا ويتم خلط المقادير جيدًا مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. يتم الحصول على إناء أخر ويتم إضافة كافة المقادير الجافة وهي كلًا من الشوفان والدقيق والنخالة واليانسون والبيكنج بودر ويتم تقليب المقادير مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم خلط المقادير السائلة والجافة مع بعضهم سويًا ثم يتم العجن بصورة خفيفة، يتم تجميع العجينة وتركها لحين أن ترتاح. يتم تحضيرها في شكل كرات صغيرة ثم يتم وضعها في صينية مدهونة بالزبدة ويتم الضغط عليها باستخدام ملعقة. يتم إدخالها الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة وتقدم باردة بألف هنا.

مكونات بسكويت الشوفان لمريض السكر