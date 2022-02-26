نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا واحدة ماسك سحري لتبييض الوجه والرقبة في دقايق ومن اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب المرأه دوما ان تعتني بجمالها وشبابها وهذا بدا من بشرة وجهها والعناية بها اولا ، كما يجب الحفاظ على بشرتها صحية دائما دون تدخل من مواد مضرة للبشرة كالخلطات الطبيعية التي تقوم بحماية بشرتها واعطائها جمال خلاب مع الاستمرارية في وضح هذه الوصفات الطبيعية كما سنوضح هنا بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد في العناية وتفتيح الوجه والرقبة بسهولة وسرعة وهي .

ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة في دقائق

مكونات ماسك النشا والزبادي :

ملعقة من نشا

ملعقتان من الزبادي

ملعقة من الليمون

طريقة تحضير ماسك النشا والزبادي :

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة حتى تختلط جيدا ثم طبقي الماسك على الوجه والرقبة مدة 20 دقيقة او اقل ، ثم قومي بشطف الوجه والرقبة بالماء الدافئ حتى تتخلصي من بقايا الماسك نهائي وستلاحظي تفتيح مبهر من اول استعمال ويكرر مرتان اسبوعيا، كما ننوه على عدم التعرض للشمس اثناء وجود الماسك على وجهك لوجود الليمون به حتى لا تتأذي بشرتك منه .

ماسك الطماطم والحليب لتبييض الوجه والرقبة

مكونات الماسك:

ملعقة من الحليب

ملعقتان من عصر الطماطم

1/2 ملعقة من الليمون

طريقة تحضير ماسك الطماطم والحليب:

قومي بتنظيف بشرتك جيدا ، ثم طبقي الماسك عليها وعلى رقبتك مدة عشرين دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ ويكرر مرتان اسبوعيا

ماسك النشا والليمون لتفتيح الوجه والرقبة

مكوناتها :

ملعقة من النشا

معلقة من الليمون

طريقة تحضير الماسك:

قومي بخلط المكونات جيدا مكع بعضهم البعض ثم قومي بتنظيف بشرتك جيدا، ثم طبقي الخليط بواسطة قطعة من القطن تغمس في خليط النشا وتمسح بها الرقبه والوجه وانتظري حتى تجف ، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر مع انتظار الماسك ربع ساعة قبل غسله ويكرر مره اسبوعيا

ماسك الزبادي والخيار لتبييض الوجه والرقبة

تعصرعدد واحد حبة من الخيار

ملعقة من الزبادي

طريقة تحضير الماسك:

قومي بخلط ملعقة من الخيار المعصور مع ملعقة من الزبادي حتى تتجانس المزيج ، ثم طبقي الماسك على الوجة والرقبة مع حركات دائرية ويترك مدة عشر دقائق حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام وستلاحظي بياض وترطيب لبشرتك ورقبتك لا مثيل لهم ، كما يستعمل هذا الماسك لمدة اسبوع وستلاحظين الفرق .