الكيكة العادية البسيطة بقوام هش وبأبسط طريقة للمبتدئين

الكيكة العادية ، تعتبر من أفضل أنواع الكيك الذي يتم تحضيره بالمنزل تمتاز بقوام هش وطري جداً تعتبر من أنواع الكيك المغذي والمفيد جداً للأطفال، مكوناتها اقتصادية وبسيطة وغير مكلفة توفر لنا الكثير من المال الذي ندفعه في الكيك المعلب الذي يحتوي على المواد الحافظة، التي قد تسبب بعض الضرر للصحة، لذلك ينصح بعمل الحلويات داخل المنزل لضمان جودتها، كما أن الكيك من الحلويات التي عندما توضع في الثلاجة لمدة يوم يصبح طعمها أجمل بكثير، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة العادية بمكونات بسيطة غير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة بالنسبة للمبتدئين في عمل الحلويات بشكل عام.

مكونات عمل الكيكة العادية البسيطة

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الكيكة العادية البسيطة بقوام هش وهي كما يلي:-

2 كوب دقيق أبيض فاخر.

4 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب سكر أبيض ناعم الحبيبات.

رشة من الملح.

كوب حليب دافئ.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل الكيكة العادية البسيطة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي-:

نحضر إناء ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا، ثم نخفق هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي المتوفر لدينا حتي يصبح الخليط كالكريمة الهشة. ثم نضيف الزيت النباتي والحليب الدافئ إلي الخليط ونخلط الخليط جيداً حتي يصبح بقوام هش جداً. نقوم بخلط المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح معاً، ثم ننخل خليك الدقيق جيداً ثم نضيف خليط الدقيق للخليط السائل السابق. ثم نقلب المكونات باستخدام ملعقة بحركة بطيئة حتي يختفي الدقيق تماماً، ويفضل أن يكون الخلط في اتجاه واحد من أعلى إلي أسفل حتي نحصل علي خليط متجانس. نقوم بتجهيز قالب كيك ونقوم بدهنه بالزيت ثم يتم تبطينه بالدقيق، ثم نسكب الخليط في قالب الكيك المبطن بالزيت والدقيق.

طريقة التسوية