تحبيشة الفول.. طريقة عمل الفول بالخلطة السرية ودقة المطاعم الأصلية

سر دقة فول المطاعم، يعد الفول من الأطباق التي تنال شعبية كبيرة فى الشارع المصري واعتادت معظم العائلات على تناوله فى وجبة الفطور مع الطعمية الساخنة لذيذة المذاق، ولكن يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفول على العربات المتجولة بالشوارع نظرا لتحضيره بالدقة الفريدة المميزة التي تعطى نكهة خاصة لا مثيل لها لطبق الفول والتي سنتعرف على جميع أسرارها لإعدادها فى المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف للحصول على مذاق الفول الذي يقدم فى المطاعم والمحلات الشعبية.

سر دقة فول المطاعم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

كوب ماء.

خطوات تحضير دقة الفول زي المطاعم

اخلطي جميع مكونات الدقة فى وعاء ثم أضيفي عليها الماء وقلبي الخليط معا.

احتفظي بهذه الخلطة فى زجاجة وضعيها فى الثلاجة لحين استخدامها.

يتم وضع هذه الدقة على الفول المدمس عند تحضيره مع إضافة الطحنية والزيت وتقليب المكونات معا حتى تندمج مع بعضها.

خلطة الفول المدمس بالطماطم

المكونات:

بصلة مفرومة صغيرة.

حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

فلفل رومي ألوان.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشف.

ملعقة كبيرة كمون.

شطة.

فصوص ثوم.

خل .

عصير ليمون.

خطوات تحضير الفول المدمس

اخلطي الفلفل ألزومي الألوان والثوم والكسبرة والكمون والملح وعصير الليمون والخل فى وعاء الكبة الكهربائية حتى يتم فرم المكونات جيدا.

احضري مقلاة بها قليل من الزيت على النار ثم ضعي البصل المفروم وقلبه حتى يتم تشويحه.

أضيفي قطع الطماطم والفلفل الأخضر الحار والملح وفلفل أسود وكمون وقلبي المكونات معا.

أضيفي ملعقة من التتبيلة التي قمنا بتحضيرها وامزجي مكونات الخلطة معا.

أضيفي الفول المدمس المهروس إلى الخلطة مع التقليب ثم ارفعي الخليط من على النار.

ضعي الفول المدمس بالخلطة فى طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى أفراد أسرتك بمذاق شهي ولذيذ وأحلى من المطاعم.

وهذه كانت أفضل طريقة لعمل الفول المدمس وسر دقة المطاعم في البيت.