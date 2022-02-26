إعملي السمبوسة باللحمة المفرومة الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وبأحلي طريقة في رمضان

السمبوسة باللحمة المفرومة من أكثر وأحلي المعجنات الشهية لدى أفراد الأسرة وخاصتا في شهر رمضان الكريم، لأنها من المقبلات اللذيذة والشهية كما أن السمبوسة من المقبلات المتعددة الحشوات، منها الحلو، ومنها الحادق وفى كلتا الطريقتين مكونات سهلة وبسيطة لدى جميع الناس وغير مكلفة وسهلة التحضير، فكثيرا من الناس من يرغب في أكلها بالحشوة الحادقة ومنها مشكل الجبن، أو الدجاج، أو اللحمة المفرومة، والحشو الحلو منها أيضا العسل، أو المربى بالقشطة، وكما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم سمبوسة باللحمة المفرومة.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزي افضل واسرع طريقة لعمل ألذ وأطعم سمبوسة باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك ما نؤكد عليه دائما، وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية ولضمان التحكم في نوعية المكونات المضافة إليها، وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة.

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة للسمبوسة

المكونات

ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة جيدا.

فصان من الثوم المهروس.

جزرة كبيرة الحجم وتقطع مكعبات صغيرة ثم نقوم بسلقها أو بشرها.

اربع ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبهارات الطبخ، وهال مطحون، وقرفة، وملح، وزنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة كارى.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الحشوة

نحضر طاسة قلى عميقة على نار متوسطة ويترك حتى يسخن جيدا ثم يضاف إليه البصل المفروم ويقلب حتى يصبح البصل طريا ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والثوم ثم نتركه على نار هادئه مع التقليب الجيد ثم تضاف باقي مكونات الحشو وتترك إلي أن يتم الحصول على السوا المناسب ثم يترك ليبرد.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة