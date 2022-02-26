الكيكة البرازيلية ، من الحلويات الجميلة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وهى من أجمل أنواع الحلويات التي يفضلون الأطفال يرغبون في تناولها بكثرة، فهي تمتلك كمية كبيرة من الشكولاتة السائلة وهي أكثر حلوى يفضلها الصغار. كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية الرائعة لصحة الجسم حيث تساعد على تقوية العظام، والأسنان لأنه تحتوي على البيض والحليب وهم أهم العناصر الغذائية، ويوجد للكيك أنواع مختلفة مثل كيكة البرتقال، وكيكة الحليب الساخن، وكيكة الموز وكيكة القهوة، والكيكة الكاكاو، والكيك العادي وهو من الحلويات سريعة التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكيكة البرازيلية بالخلاط بقوام هش وخفيف أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات الكيكة البرازيلية

تحتوي الكيكة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الكاكاو.

٢بيضة.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء الساخن.

٢ كوب من الشكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكيكة البرازيلية بالخلاط بقوام هش أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والزيت، والسكر الأبيض، والسكر البني ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الماء الحليب، والقهوة، والماء الساخن ونخفق مرة ثانية حتى تختلط المكونات مع بعضها ويصبح لدينا خليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو الخام للخليط ونخفق باستمرار حتى يتجانس جيداً ويصبح خالي من الكلكة تماماً. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب بواسطة المضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويصبح عجين ثقيل القوام. ندهن قالب متوسط الحجم بالسمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب خليط الكيكة داخل القالب ونقوم بتوزيعه بالتساوي على أنحاء القالب. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن، ثم نضع القالب داخل الفرن ونتركها حتى ينضج تماماً، نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نصب عليه الشكولاتة السائلة ويزين بالمكسرات أو جوز الهند ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح الكيكة البرازيلية

توجد عدة أسرار بسيطة يجب عليكي سيدتي إتباعها سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-