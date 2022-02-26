اصنعي فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش وخفيف لتحضير وجبة إفطار شهية

فطائر المقلاة الاسفنجية، من أجمل المخبوزات الهشة المحببة لدى الكثير من الناس وخاصة الأطفال، فهم يعشقونها ويرغبون في تناولها دائما، ويتم حشوها بالجبنة أو المربي أو العسل وحشوات أخرى كثيرة ومختلفة، وكثير من الأمهات يقومون بصنع الفطائر والمعجنات والحلويات بالمنزل بدل من شرائها كي تضمن السلامة لأسرتها، فهي فطائر سهلة وسريعة وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تكلفنا مجهود طويل، كما يوجد للفطائر أنواع متعددة مثل فطائر الدجاج، وفطائر اللحوم، وفطائر الزعتر، وفطائر القرنبيط، وفطائر السبانخ، وفطائر الحليب، وفطائر العجوة ، وفطائر الجبنة، وفطائر الموز، وكلها أنواع سهلة وبسيطة تستطع جميع الأمهات القيام بتحضيرها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات فطائر المقلاة الاسفنجية

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عما معجنات سريعة وسهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

٤ أكواب من الدقيق أو السميد.

أربع أكواب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر المقلاة الاسفنجية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والخميرة، والبيكنج بودر، والملح، والحليب البودرة نقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تختلط تماماً. ثم نقوم بإضافة العسل للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب باستمرار حتى نحصل قوام ثقيل. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق حتى يصبح الخليط هش وفاتح اللون، ثم نغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة نصف ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها وتصبح مثل الرغوة تماماً. يفضل ترك العجين يختمر جيداً حتى يصبح مثل الرغوة حتى يصبح هش وخفيف أثناء التسوية. وضع الخليط داخل الخلاط الكهربائي يجعل قوام العجين هش.

طريقة تجهيز فطائر المقلاة الاسفنجية

سوف نقدم لكم طريقة تجهيز الفطائر بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-