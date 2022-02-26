نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأنه جديد.. طرق تنظيف سطح البوتاجاز ليلمع كالفضة والعيون ستعود قوية ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تنظيف سطح البوتاجاز يعتبر أكثر الأماكن التي تستخدمها ربات البيوت هو المطبخ، لأن المطبخ يوجد فيه كل شيء مثل الثلاجة والبوتجاز وغيرها من الأدوات المنزلية التي تحتاجها ربات البيوت، نتيجة طهي الطعام بشكل يومي، تتناثر بقايا الطعام على سطح البوتاجاز، ويتراكم عليه الدهون التي إذا تركت يوميا بعد يوم.

طرق تنظيف سطح البوتاجاز

من الطبيعي عندما تعد ربات البيوت الطعام، يقع على سطح المطبخ بقايا الأكل، وسكب القهوة والشاي واللبن، وغيرها من السوائل والطعام التي تجعل سطح البوتاجاز ملئ بالكثير من الدهون والبقع التي تكون عنيدة في تنظيفها سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف سطح البوتاجاز وجعله يلمع كأنه جديد.

طريقة تنظيف البوتاجاز بملح الليمون

سوف نقدم لكم مكونات الخلطة السحرية لتنظيف سطح البوتاجاز بكل سهولة:

المكونات

ملعقتين من ملح الليمون.

ملعقة من البيكنج صودا.

سائل التنظيف الذي تفضليه.

طريقة التنظيف

يجب عليك تنظيف سطح البوتجاز من أي بقايا طعام.

نقوم بوضع القليل من ملح الليمون والبيكنج صودا على السطح.

نترك هذا الخليط لمدة عشرة دقائق.

نحضر قطعة إسفنجية مبللة، ونقوم بمسح سطح البوتاجاز من الخلطة.

نضع القليل من سائل التنظيف، ونقوم بفرك سطح البوتاجاز بقطعة قماش نظيفة.

سوف تجدين أن سطح البوتاجاز يلمع من جديد.

تنظيف عيون البوتجاز

للحصول على عين بوتجاز نظيفة ولنار قوية، قومي بتسليك العيون أولاً باستخدام خلة الأسنان، ثم انقعيها في كوب من ملح الليمون والماء الساخن، وتترك لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح اشطفيها بالماء البارد ستجديها صفراء لامعة.

نصائح ذهبية لنظافة البوتاجاز

هناك العديد من النصائح إذا قامت ربة المنزل باتباعها، لا تتراكم الدهون على سطح البوتاجاز مطلقا، ومن أهم هذه النصائح هي:

بعد انتهاء من تحضير الطعام، يجب تنظيف البوتاجاز بشكل يومي بقطعة قماش نظيفة.

اذا تم سكب القهوة أو اللبن، يجب التنظيف مباشرة، لكي لا تلصق على السطح ويصعب تنظيفها فيما بعد.

يجب أن تقومي بتحضير خلطة التنظيف دائما في المطبخ، لحدوث أي طوارئ.

قدمنا لكم كل وسائل التنظيف سطح البوتاجاز، وأهم النصائح التي تجعله نظيف بشكل مستمر، حيث يصعب من إزالة هذه الدهون، ولاحظنا في الأيام القليلة الماضية يبحث معظم النساء عن طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف سطح البوتاجاز من البقع و بقايا الطعام.