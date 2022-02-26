طريقة عمل الكحك الناعم اللي بيدوب فى الفم بمكونات مظبوطة

يحب الكثير من الناس تناول المخبوزات التي يتم اعدادها في العيد بجانب كوب من الشاي او كوب من اللبن وخصوصاً تناول الكحك الناعم ومنه الكحك السادة أو الكحك المحشو سواء محشو عجوة أو محشو ملبن، ولكن يوجد الكثير من النساء يفضلن شراء الكحك الناعم من الخارج وذلك لضمان صحة مكونات الكحك وتوفير الوقت والمجهود والمال أيضاً، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل الكحك الناعم.

طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل

لعمل الكحك الناعم بطريقة سهلة مثل الجاهز تماماً يجب اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

عدد ٢ ونصف كوب سمن بلدي.

عدد ٢ معلقة كبيرة سمسم.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

عدد ٨ كوب دقيق ابيض.

معلقة كبيرة رائحة كحك.

كوب لبن دافئ.

معلقة واحده سكر.

رشة من الملح صغيرة.

كوب من سكر البودرة الناعم.

مكونات حشو الكحك الناعم:

ملبن أو عجوة.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكحك الناعم

الخطوة الأولى:

أولاً إحضار وعاء عميق ونضع فيه الدقيق ورائحة الكحك ورشة الملح والسمسم ونقوم بتقليب المكونات مع بعض بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نضع السمن على النار ونتركها حتى تسخن جيداً، وبعد ذلك نضعها على خليط الدقيق وباقي المكونات ونقوم بتقليب الخليط مع السمن جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس تماماً.

وبعد ذلك نقوم بفرك الخليط باستخدام راحة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وكحك ناعم، ونقوم بإذابة كمية من الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ ومعلقة سكر ونضيفهم الي العجين ونقوم بالعجن بطريقة جيدة حتى تختلط المكونات كلها مع بعض.

الخطوة الثانية: