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عمر شويل - جدة بمقادير سهلة وبسيطه اعملي البلح الشام بطعم لذيذ وشهي مثل الجاهز - ثقفني
طريقة عمل بلح الشام، يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المميزة المنتشرة في الوطن العربي بشكل كامل، وهي من الحلويات التي تنتمي للأصل العثماني مثلها مثل البسبوسة تماماً، والقطايف والكثير من الحلويات الشرقية الأخرى، لأن الوطن العربي يشتهر كثيراً بحبه للحلويات، ولهذا يكثر البحث عن طرق تحضير بلح الشام السادة وكذلك بلح الشام المحشو.
بلح الشام
المقادير:
- مقدار نصف كوب زبدة لينة كبيرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوبان كبيران ماء.
- كوبان كبيران دقيق أبيض.
- عدد ٥ بيضات.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- زيت للقلي.
مقادير الشربات:
- كوبان كبيران ماء
- كوبان كبيران سكر أبيض.
- ملعقة عصير ليمون صغيرة.
خطوات التحضير:
- أولاً نحضر الشربات فنضع السكر، الماء عصير الليمون في إناء على النار لمدة عشر دقائق ونتركه جانباً ليبرد.
- بعد ذلك نحضر إناء مناسب لتحضير بلح الشام ونضع فيه: الزبدة، الماء ونضعهم على نار متوسطة وننتظر قليلاً حتى يغلي الخليط.
- ثم نضع الدقيق في إناء الزبدة والماء حتى يغلي.
- بعد ذلك نقلب الخليط بملعقة من الخشب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نخرج العجين من الوعاء ونتركه لمدة خمس دقائق ليبرد.
- نشغل مضرب العجان على العجين بسرعة متوسطة ونضيف البيضة ونستمر بالضرب لتختفي البيضة، ونضيف بيضة مرة أخرى ونضرب ثانيةً لتختفي أيضاً ونضيف البيضة الأخرى.
- بعد ذلك نضع العجين في الكيس الخاص بالحلواني وبه القمع ونشكل بلح الشام مثل المحلات.
- ثم نغلي الزيت في المقلاة على النار المتوسطة.
- نمسك الكيس ونضغط عليه على الزيت ونقطع العجين بالطول المناسب.
- ثم نترك العجين في الزيت ونقلبه على الجانبين لمدة ٣ دقائق ويصبح لونه ذهبي ونخرجها من المقلاة ونصفيه في طبق آخر.
- نضع بلح الشام في الشربات لمدة ٣٠ دقيقة، ونضعه في طبق التقديم.
بلح الشام بالكريمة
المقادير:
- كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٣ بيضات.
- رشه ملح.
- رشه فانيليا.
- شربات.
- كريم شانتيه للحشو.
- فستق مجروش للتزيين.
- زيت.
خطوات التحضير:
- نضع الزبدة على النار في وعاء ونضيف لها الماء ونقلب جيداً حتى يغلي.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ببطء ونقلب باستمرار ليتجانس الخليط.
- نرفع الخليط من على النار ليبرد جانباً، ونضعه في المضرب الكهربي.
- بعد ذلك نضيف البيضة واحدة بعد الأخرى ثم الفانيليا ونضرب باستمرار لتتكون عجينة شبه سائلة.
- ثم نضع زيت غزير في مقلاة ليدفأ.
- بعد ذلك نضع الخليط في كيس الحلوانى ومنه للزيت ونقلبه على الوجهين حتى يحصل على اللون الذهبي.
- ونخرجه من الزيت ثم نضعه على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- ثم نضع أصابع بلح الشام في الشربات ومنه للمصفاة.
- نقوم بفتح بلح الشام من الجانب ونحشيه بالكريمة، ونزينه من الخارج بالفستق المجروش.
- في النهاية نضع أصابع بلح الشام في الطبق وتقدم.
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