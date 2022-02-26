بمقادير سهلة وبسيطه اعملي البلح الشام بطعم لذيذ وشهي مثل الجاهز

طريقة عمل بلح الشام، يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المميزة المنتشرة في الوطن العربي بشكل كامل، وهي من الحلويات التي تنتمي للأصل العثماني مثلها مثل البسبوسة تماماً، والقطايف والكثير من الحلويات الشرقية الأخرى، لأن الوطن العربي يشتهر كثيراً بحبه للحلويات، ولهذا يكثر البحث عن طرق تحضير بلح الشام السادة وكذلك بلح الشام المحشو.

بلح الشام

المقادير:

مقدار نصف كوب زبدة لينة كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوبان كبيران ماء.

كوبان كبيران دقيق أبيض.

عدد ٥ بيضات.

ملعقة فانيليا صغيرة.

زيت للقلي.

مقادير الشربات:

كوبان كبيران ماء

كوبان كبيران سكر أبيض.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

خطوات التحضير:

أولاً نحضر الشربات فنضع السكر، الماء عصير الليمون في إناء على النار لمدة عشر دقائق ونتركه جانباً ليبرد.

بعد ذلك نحضر إناء مناسب لتحضير بلح الشام ونضع فيه: الزبدة، الماء ونضعهم على نار متوسطة وننتظر قليلاً حتى يغلي الخليط.

ثم نضع الدقيق في إناء الزبدة والماء حتى يغلي.

بعد ذلك نقلب الخليط بملعقة من الخشب حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نخرج العجين من الوعاء ونتركه لمدة خمس دقائق ليبرد.

نشغل مضرب العجان على العجين بسرعة متوسطة ونضيف البيضة ونستمر بالضرب لتختفي البيضة، ونضيف بيضة مرة أخرى ونضرب ثانيةً لتختفي أيضاً ونضيف البيضة الأخرى.

بعد ذلك نضع العجين في الكيس الخاص بالحلواني وبه القمع ونشكل بلح الشام مثل المحلات.

ثم نغلي الزيت في المقلاة على النار المتوسطة.

نمسك الكيس ونضغط عليه على الزيت ونقطع العجين بالطول المناسب.

ثم نترك العجين في الزيت ونقلبه على الجانبين لمدة ٣ دقائق ويصبح لونه ذهبي ونخرجها من المقلاة ونصفيه في طبق آخر.

نضع بلح الشام في الشربات لمدة ٣٠ دقيقة، ونضعه في طبق التقديم.

بلح الشام بالكريمة

المقادير:

كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

٣ بيضات.

رشه ملح.

رشه فانيليا.

شربات.

كريم شانتيه للحشو.

فستق مجروش للتزيين.

زيت.

خطوات التحضير: