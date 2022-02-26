نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي الحلاوة الطحينية في دقائق طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات موجودة في بيتك في المقال التالي
الجدير بالذكر أن الحلاوة الطحينية لها الكثير من الأسماء المختلفة التي تختلف باختلاف الدولة التي تنتشر فيها، فيطلق عليها: حلاوة طحينية، طحينة، حلوى شامية، رهش، وهي من أشهر أصناف الحلويات والأكلات الشعبية التي توجد في بلاد الشام والدول العربية تحديداً وبعد ذلك انتشرت للعالم، في البداية كانت عبارة عن حلوى سادة فقط وبتطور الزمن أدخل عليها زوائد فأصبحت حلاوة طحينية بالشوكولاتة، حلاوة طحينية بالمكسرات.
طريقة صنع الحلاوة الطحينيه في المنزل
المكونات:
- كوب واحد من حليب البودرة المجفف.
- مقدار كوب إلا ربع من الطحينة.
- مقدار نصف كوب سكر بودرة.
- مقدار نصف ملعقة هيل ناعم مطحون.
طريقة التحضير:
- أول خطوة نضع المكونات التالية مع بعضها: الحليب البودر الجاف، السكر، الطحينة، رشة هيل صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط قوامه متماسك.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.
حلى حلاوة الطحينية في المنزل
يمكن تحضير حلى الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام هذه المكونات التي سوف نذكرها في الأسطر القادمة، كما يلي:
المكونات:
- مقدار ١٥٠ جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- مقدار ٥٠٠ جرام من الحلاوة الطحينية المفتتة جيداً.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- مقدار ملعقة هيل مطحون صغيرة.
- علبة كاملة من بسكويت الشاي.
طريقة التحضير:
- نبدأ أولاً بطحن علبة بسكويت الشاي جيداً، ثم نضع عليه بعض من الزبدة المذابة ونعجن البسكويت بالزبدة.
- بعد ذلك نضيف ملعقتين من القشطة ونقلب المكونات مع بعضها مرة أخرى، ثم نضع البسكويت في الصينية.
- نذيب مقدار ٥٠ جرام من الزبدة ونضيف لهم الحلاوة الطحينية ونقلبهم بشكل مستمر على درجة حرارة متوسطة لتذوب المكونات تماماً.
- بعد ذلك نضيف للخليط الهيل المطحون ونقلبهم مع بعض مرة ثانية.
- ثم نضع خليط الطحينة بعد ذوبانها على خليط البسكويت السابق وهو ساخن ونساوي أحرف الصينية، ونقوم بتزيين وجه الصينية بالفستق.
- نترك صينية الحلى جانباً حتى تبرد وتتماسك، ثم نضع الصينية في الثلاجة لتصبح باردة بشكل تام.
- في النهاية نخرج الصينية من الثلاجة ونقطعها على هيئة مكعبات ونقدم الحلى مع القهوة.
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