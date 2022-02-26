اصنعي الحلاوة الطحينية في دقائق طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات موجودة في بيتك

الجدير بالذكر أن الحلاوة الطحينية لها الكثير من الأسماء المختلفة التي تختلف باختلاف الدولة التي تنتشر فيها، فيطلق عليها: حلاوة طحينية، طحينة، حلوى شامية، رهش، وهي من أشهر أصناف الحلويات والأكلات الشعبية التي توجد في بلاد الشام والدول العربية تحديداً وبعد ذلك انتشرت للعالم، في البداية كانت عبارة عن حلوى سادة فقط وبتطور الزمن أدخل عليها زوائد فأصبحت حلاوة طحينية بالشوكولاتة، حلاوة طحينية بالمكسرات.

طريقة صنع الحلاوة الطحينيه في المنزل

المكونات:

كوب واحد من حليب البودرة المجفف.

مقدار كوب إلا ربع من الطحينة.

مقدار نصف كوب سكر بودرة.

مقدار نصف ملعقة هيل ناعم مطحون.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع المكونات التالية مع بعضها: الحليب البودر الجاف، السكر، الطحينة، رشة هيل صغيرة.

بعد ذلك نقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط قوامه متماسك.

نضع هذا الخليط في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.

حلى حلاوة الطحينية في المنزل

يمكن تحضير حلى الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام هذه المكونات التي سوف نذكرها في الأسطر القادمة، كما يلي:

المكونات:

مقدار ١٥٠ جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار ٥٠٠ جرام من الحلاوة الطحينية المفتتة جيداً.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

مقدار ملعقة هيل مطحون صغيرة.

علبة كاملة من بسكويت الشاي.

طريقة التحضير: