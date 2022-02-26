خبز الشاورما أسهل وأسرع خبز بدون خميرة ولا فرن

يعتبر خبز الشاورما أو التورتيلا من أنواع الخبز المسطح الذي يصنع من دقيق الذرة أو دقيق القمح، وهو خبز ذو أصل مكسيكي وانتقل إلي أمريكا وأصبح أكثر الأنواع استهلاكا في المطاعم الأمريكية، ويمكننا تحضيره في المنزل فهو لا يأخذ وقت طويل عند إعداده ومكوناته بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ويصلح لجميع أنواع الحشوات الحلوة والحادقة، ودائماً يتم البحث عن وصفات لعمل المخبوزات بأنواعها المختلفة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومحبب لكل أفراد الأسرة، وتعتبر من المكونات الرئيسية لكل موائد الطعام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا والشاورما في المنزل بدون خميرة ولا فرن.

مكونات خبز الشاورما



3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات (400 جرام).

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر( 8 جرام)

كوب من الماء الساخن (225 مللي).

ربع كوب من الزيت النباتي أو الزبدة أو السمن (60 مللي).

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نضع المكونات الجافة وهي ثلاثة أكواب من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح وملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر في إناء عميق ونقلب المكونات مع بعضها. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط ونحصل على قوام مفتت. ثم نقوم بإضافة كوب من الماء الساخن بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية. نغطي العجينة لمدة 20 دقيقة حتى يسهل تشكيلها. ثم نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونفردها دائرة بسمك رقيق على سطح مرشوش بقليل من الدقيق. نضع الخبز في طاسة ساخنة على نار متوسطة مع التقليب حتى ليأخذ لون ذهبي خفيف من الجهتين. ثم نخرج الخبز ويغطي بقماشة نظيفة للمحافظة على طراوته، ثم يقدم مع الحشوات المختلفة الحلوة والمالحة بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل خبز الشاورما



سنقدم لكم فيما يلي نصائح لنجاح عمل خبز الشاورما في المنزل، ومن أهمها:-