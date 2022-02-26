خبز التورتيلا السريع خفيف وطري ومفرود بالطريقة الأصلية بدون خميرة وبدون فرن

يعتبر خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز المفضلة عن الكثير من الأشخاص حيث يتم تحضيره بسهولة للغاية ويكثر تقديمه في المطاعم مع الحشوات المختلفة مثل الشاورما سواء كانت دجاج أو لحمة أو الفاهيتا بمختلف أنواعها، وأصبح من السهل وبخطوات بسيطة تحضير خبز التورتيلا ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم تلك الخطوات.

تحضير خبز التورتيلا السريع بدون فرن

يتم تحضير خبز التورتيلا اللذيذ الذي يستخدم في حشو الشاورما والفاهيتا والمشاوي بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي ما سوف يذكر في السطور التالية.

مكونات خبز التورتيلا بدون خميرة

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول. كأس من المياه. ملعقة صغيرة من السكر ثلث كأس من الزيت النباتي. رشة من الملح.

خطوات تحضير خبز التورتيلا السريع

يتم تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة وغير مكلفة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا.

طريقة تحضير خبز التورتيلا بدون فرن

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت النباتي ويتم تقليب المقادير مع بعضها البعض بالاعتماد على الملعقة الخشبية لحين أن يتوزع الزيت على كمية الدقيق بشكل كامل. القيام بوضع المياه بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ولينة. اثناء تشكيل العجينة يتم تركها لحين أن ترتاح في الغرفة لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات حجمها متوسط. يتم فرد العجينة بالاعتماد على عصا الشوبك على سطح مرشوش عليه كمية من الدقيق مع الاستمرار في الفرد لحين أن يتشكل لديكم عجينة دائرية. الحصول على مقلاة دائرية الشكل ويتم وضع العجية بها وتركها لحين أن تسخن ثم يتم لفها على الوجه الأخر وتركها لحين أن تنضج بشكل نهائي ثم يتم يقدم مع الحشو وبالهناء عليكم.

مقادير حشوة الدجاج بالفلفل الرومي بخبز التورتيلا