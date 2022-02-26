كرات العجوة بالسمسم من الحلويات المميزة والرائعة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل أثناء عملها، وطعمها لذيذ وشهي وقوامها متماسك وطري مثل الجاهزة تماماً، ويمكن إضافة بعض النكهات المختلفة لها حتى تصبح لذيذة الطعم، وهى من أجمل أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكبار والصغار، كما تحتوي على قيمة غذائية عالية تمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات العجوة بالسمسم بدون فرن أحلى حلوى تقدميها لأطفالك خطوة بخطوة مثل الجاهزة.

مكونات كرات العجوة بالسمسم

تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقتين من الزبدة.

كوب من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ربع كوب من القرفة.

ملعقتين من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كرات العجوة بالسمسم بدون فرن أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به العجوة، والحبهان، والقرفة، والزبدة، ثم نعجنهم جيدًا مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به السمسم المحمص، ثم نرشه بقليل من الماء حتى يصبح لين. نشكل عجينة العجوة إلي كرات متوسطة الحجم. نضع الكرات في السمسم وندحرجها حتى يلتصق بها تمامًا، ثم نقوم بإحضار طبق كبير ونرص عليه كرات العجوة. ندخل الطبق الثلاجة حتى يتماسك جيدًا، وبعد مرور ساعة نخرج الكرات من الثلاجة، ثم نرشها بجوز الهند ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كرات العجوة بالسمسم

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها عند عمل كرات العجوة بالسمسم حتى نحصل على حلوى جميلة ذات قيمة غذائية عالية وهى كما يلي:-

يفضل تحميص السمسم حتى يعطي لها رائحة جميلة. يفضل وضع الكرات بالثلاجة بعد تشكيلها حتى تتماسك جيدًا. يجب رش السمسم بقليل من الماء حتى يلتصق بالعجوة جيدًا. إضافة الفرقة تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة. يفضل عجن العجوة جيدًا حتى تصبح ناعمة وذات ملمس طري.

طريقة عمل العجوة بالمنزل

طريقة تحضير العجوة بالمنزل من خلال إتباع خطوات سهلة وسريعة وهى كما يأتي:-