وصفة معجزة لفرد وتنعيم الشعر الجاف الخشن والمجعد بمكونين بكل منزل

يعتبر الشعر الجاف الخشن المجعد من أسوء أنواع الشعر فكل منا يحلم بشعر إنسيابي ناعم مفرود، ونظرًا لأهمية الشعر لدى بالنسبة للبنات والسيدات فلابد من وجود حل جذري لهذه المشاكل في أسرع وقت، لهذا سنقدم لكم الحل في الوصفة الطبيعية التي سوف نذكرها في الكلمات القادمة والتي سوف يكون لها أثر طيب على الشعر.

وصفة لعلاج الشعر الخشن الجاف والمجعد

الوصفة عبارة عن مكون تم تحضيره بواسطة مجموعة من المواد الطبيعية المتاحة والمتوفرة في كل مكان هذه المواد هي:

بيضة واحدة.

كمية من النشا.

زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة المعجزة

يتم تحضير الوصفة المعجزة من خلال القيام ببعض الخطوات وهي:

نحضر طبق عميق ثم نقوم بوضع البيضة فيه بعد كسرها.

نقوم بوضع ملعقتين كبار من النشا في نفس الطبق الموجود به البيضة.

يمكن زيادة الكمية في حالة الشعر الطويل والكثيف.

نقوم بخفق الخليط جيدًا لتمام التجانس.

بعد تداخل الخليط مع بعضه يتم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والذي يعطي الشعر لمعان وكثافة.

يتم ضرب هذه المكونات مع بعضها جيدًا مرة أخرى.

طريقة استعمال الوصفة المعجزة

تستخدم الوصفة المعجزة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال القيام بالآتي:

غسل الشعر وإزالة ما به من قشرة وشوائب نتيجة التعرض للأتربة.

يتم تجفيف الشعر من الماء تمامًا لكي يتم استعمال الوصفة.

يتم وضع كمية الخليط على الشعر، ثم يتم تدليك الشعر بها بداية من الجذور إلى أطراف الشعر ولابد من التدليك جيدًا لكي يتغلغل الخليط في فروة الرأس.

الخطوة التالية والتي يتم فيها تغطية الشعر بأي غطاء بلاستيكي ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

يتم غسل الشعر باستخدام شامبو أو بلسم يحتوي على أي زيوت عطرية مثل (القرنفل أو جوز الهند) وذلك للتخلص من رائحة البيض.

تكرر هذه الخلطة بين الحين والآخر وذلك لأنها تعطي نتيجة إيجابية جدًا في أسرع وقت.

تعتبر هذه الوصفة كيراتين طبيعي وفي حالة استخدامها سوف يتغير الشعر تمامًا عن السابق لذلك لن يكون هناك داعي للذهاب إلى مراكز تصفيف الشعر وتعرض الشعر لمشاكل التقصف بسبب استخدام المواد الكيماوية التي تساعد على تلف الشعر بسرعة.