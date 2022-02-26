أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر الأطفال والكبار آمن وصحي يعالج التلف والتقصف

أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر الأطفال والكبار هو مطلب الكثير من النساء وأطفالهم، لأن الشعر الأشياء التي تضيف إلى أنوثة المرأة، والشعر هو سر جمالها الحقيقي، فإذا كان الشعر خشنًا أو تالفًا أو استمر في التساقط، قلة كثافته، فهذا أكثر ما يزعج المرأة، لذلك اليوم سنأخذ الأمور بسهولة مع ما لدينا في المنزل، من خلال الخلطات الفريدة العديدة المستخدمة، وهذا ما نقدمه لكم في هذا التقرير.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر الأطفال والكبار

بديل للكيراتين لا يخفى على الجميع أنه في عصرنا هذا يتطلب استخدامه للشعر رأس مال باهظ، وهنا يعتبر الكيراتين المنزلي والبيض من الأشياء الرائعة للشعر، حيث أنه يساعد على تنعيم الشعر وتألقه كما يقوي البصيلات، ويعطي الشعر لمعانًا شديدًا.

طريقة ماسك البيض وزيت الزيتون للشعر

يمكن أن يخلط العديد من المواد مع البيض، باستخدام بديل الكيراتين، وهذا بالطريقة التالية:

نأخذ وعاء وسط، نفرغ فيه بياض عدد 2 بيضة.

إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأساسي.

نقلب حتى تتساوى بينهما.

يتم شطف الشعر، وجعله خالي من أي مواد ذات تأثير زيتي.

ثم نضع المزيج عليه، ويفضل بعد وضعه على الشعر وتسليمه لفروة الرأس.

نأخذ مشط واسع الأسنان ونفرش الشعر برفق، حتى يصل الخليط الى كل الشعر.

ثم نتركه من 3 الى 4 ساعات.

بعد ذلك يتم شطف الشعر، ثم نضع زيت الزيتون بعد الشطف مباشرة.

للحصول على نتيجة مرضية في وقت قصير، من الأفضل استخدام هذه الوصفة بانتظام، ثلاث مرات في الأسبوع.

الكيراتين المنزلي لنعومة الشعر من أول مرة

تحب العديد من النساء استخدام الوصفات المنزلية السريعة لإعطائنا النتائج التي نريدها من المرة الأولى، ثم من هذه الخلطات المنزلية السريعة، جوز الهند، والطريقة كما يلي: