نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ميبو والقهوة لبشرة منورة وساطعة مثل بشرة الطفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والقهوة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبيا البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث تحتوي القهوة على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر القهوة يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على كريم ميبو والقهوة لبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

كريم ميبو والقهوة لتبيض البشرة

يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،

مكونات كريم ميبو والقهوة

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل ميبو والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

خمس نقط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة متوسطة من القهوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ميبو والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2021وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى ميبو ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام ميبو بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-

أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.

ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.

يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.

يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.

ماسك ميبو والقرفة

يعد ماسك ميبو والقرفة من الكريمات الطبيعية التي تبحث عنها الفتيات وخصوصا المقبلين على الزواج، لعدم تضرر البشرة بالمواد الصناعية التي تحرق البشرة، وهو من أسرار الأجداد القدامى، حيث يعمل على نظافة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس وجميع الأوساخ الموجودة بالبشرة، ويعمل على تفتييح البشرة بطريقة سحرية وفورية.