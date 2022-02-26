بكوب من الزبادي حضري المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة

المناقيش اللبنانية ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيت أنها يمكن عملها بالجبنة أو الزعتر وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات المشهورة في لبنان ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطابخ التركية، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها، حيث أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المناقيش اللبنانية

تتكون المناقيش اللبنانية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من الزعتر.

ملعقة صغيرة من السماق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-