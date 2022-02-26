نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبادي حضري المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
المناقيش اللبنانية ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيت أنها يمكن عملها بالجبنة أو الزعتر وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات المشهورة في لبنان ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطابخ التركية، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها، حيث أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل المناقيش اللبنانية
تتكون المناقيش اللبنانية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 4 أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- كوب من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من السماق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المناقيش اللبنانية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك زيت الزيتون واللبن الزبادي والزعتر ونعجن المكونات جيداً لمدة دقيقتين حتي تخلط المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ومتجانسة.
- يمكن إضافة كمية قليلة من الدقيق إذا كانت العجينة متلاصقة وطرية.
- ثم نقوم بتغطية العجينة بورق نايلون ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها جيداً.
- نضع العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونفرد العجينة بالأطراف في قاع الصينية ونتركها ترتاح.
- ثم بعد ذلك تحضير طبق ونخلط به زيت الزيتون والسماق والزعتر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم نضع الحشوة على العجينة ونفردها جيداً ونضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة حتي تنضج جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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