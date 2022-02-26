نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع مقشر القهوة الطبيعي للوجه للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر الوجه هو منظف لطيف، يتكون عادة من جزيئات حبيبية صغيرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وهذا يسمح لخلايا الجلد الجديدة بالظهور مما ينتج عنه بشرة منتعش وناعمة.

فائدة مقشر القهوة الطبيعي للبشرة

ويعتبر مقشر القهوة من أفضل المقشرات التي تساعد في تنظيف البشرة بعمق، فهذا النوع من التطهير ينعم البشرة ويجعلها متوهجة تعمل عملية التقشير على تحفيز تدفق الدم إلى سطح الجلد ، مما يمنحك توهجًا دافئًا وصحيًا. ومن فوائد المقشر القهوة للجسم:

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التئام الجلد ، ولكنها تحتوي أيضًا على القوام المناسب للعمل كمقشر مما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

زيت جوز الهند هو عنصر طبيعي مضاد للفطريات ومضاد للميكروبات، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة.

أما العسل الخام فهو مفيد لشفاء البشرة ويساعد على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها داخل البشرة لمدة طويلة، مما يساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة.

أيضًا فإن زيت بذور الجزر لونه كهرماني ويستخرج من بذور الجزر، وقد تم استخدامه لعدة قرون بسبب خصائصه الطبية، كما أنه يمكنه أن يفعل المعجزات للبشرة الجافة المتضررة من الشمس، و يعمل زيت بذور الجزر بشكل جيد للبشرة الجافة والدهنية.

طريقة عمل مقشر القهوة الطبيعي

المكونات

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملاعق صغيرة من العسل الخام العضوي

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

8 قطرات من زيت بذور الجزر

6 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير

ضعي زيت جوز الهند والعسل في وعاء صغير أو برطمان.

بعد ذلك قومي بإضافة القهوة المطحونة.

امزجي المكونات معا.

أضيفي زيت بذور الجزر وزيت شجرة الشاي.

امزجي جميع المكونات معًا.

قومي بتخزين المنتج في برطمان صغير في الثلاجة.

طريقة استخدام مقشر القهوة على البشرة