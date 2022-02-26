طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم بالتتبيلة والخلطة الأصلية بطعم ألذ من المطاعم

طريقة عمل الشاورما الفراخ على الفحم، تتميز الشاورما بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ، كما أنها تحضر بالفراخ أو اللحم وكل منهما له طعم ومذاق ورائحه مختلفة، كما أنها يعشقونها الأطفال ويرغبون فى تناولها من الأسواق، ولذلك ننصح الأمهات بتحضيرها في المنزل لحماية أولادنا من الأمراض، وفى هذا المقال سوف نعرض عن طريقة عمل الشاورما بالفراخ.

طريقة تحضير شاورما الفراخ بالفحم

المكونات

نصف كيلو صدور فراخ مقطعه مربعات.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل أخضر مقطع.

بصل مفروم.

طماطم مقطعه.

زيت.

معلقة كاتشب.

معلقة كركم صغيرة.

قرفه.

ملح.

زنجبيل.

فلفل اسود مطحون.

كوب من الزبادي.

بهارات.

بابريكا.

خل.

عيدان الشوى.

فحم.

تحضير الشاورما الفراخ

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الزبادي والخل والفلفل الأسود والملح والبابريكا والكركم والبهارات والزنجبيل القرفه معلقة الكاتشب ونخلطهم جيداً وفلفل اسود وملح، ثم نقوم بنقع شرائح الفراخ في هذه المكونات ليله كامله قبل البدء بالوصفة.

نحضر عيدان الشوى ونقوم بغرس قطعه من الدجاج والطماطم والبصل والفلفل وقطعه دجاج أخرى ونقوم بهذه الخطوات حتى ينتهى عود الشوى.

نحضر صينيه ونضع فوقها كل عيدان الشوى ونضع قطعه من الفحم، ثم يدخل الفرن على درجة حراره متوسطه ونقوم بتقليب الشاورما حتى تنضج.

طريقة تحضير الشاورما الفراخ فى العيش السورى

يتميز العيش السورى بالطعم اللذيذ خصوصاً عندما تكون الحشوة بالشاورما سواء كانت لحم او فراخ فيعطى للعيش السورى الطعم المختلف.

تحضير العيش السورى

المكونات

2كوب من الدقيق.

معلقة سكر صغيرة.

رشه ملح.

ماء للعجن.

خميره.

طريقه تحضير العيش السوري