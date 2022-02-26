القهوة والنشا ضعيها على بشرتك 10 دقائق ستختفي التجاعيد والترهلات والحبوب نهايئا ماسك سحري

القهوة والنشا ضعيها على بشرتك 10 دقائق ستختفي التجاعيد والترهلات يعتبر ماسك القهوة والنشا من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعالج البشرة وتزيد من نضارتها وإشراقها حيث أن القهوة تحتوي في مكوناتها على مواد تمد البشرة بالكولاجين الطبيعي، فالبشرة هي أكثر ما تهتم بها المرأة حيث أن حصول المرأة على بشرة ناعمة وخالية من المشاكل هي حلم كل فتاة، وكانت الوصفات الطبيعية أفضل من الوصفات الجاهزة والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل كريمات الأساس والكريمات الجاهزة.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا في المنزل

مكونات الطريقة:-

ملعقتان صغيرتان من البن المطحون.

مسحوق نشا الذرة.

ماء ورد.

كمية من الماء الدافئ.

خطوات تحضير واستخدام الماسك:-

قومي بوضع ملعقة كبيرة من القهوة في وعاء مناسب وأضيفي إليه ماء الورد وكمية من الماء الدافئ وقلبيه جيدًا حتى يختلط تمامًا.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيدًا بالماء النقي والغسول ثم جففيه وابدئي في فرد المزيج عليها وخاصة على البقع الداكنة والتجاعيد.

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة على بشرتك حتى يجف ثم افركيه بيديك واغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الدافئ وجففيها.

بعد ذلك قومي بتمرير قطعة ثلج على بشرتك حتى تساعد في غلق مسام البشرة التي تم فتحها بفعل الماء الدافئ.

ماسك القهوة للبشرة الدهنية

يتم تحضير ملعقة من القهوة المطحونة مع أخرى من نشا الذرة، وعدد ملعقتين من الحليب، وكذلك ½ ملعقة من الجلسرين.

وبعد تحضير مكونات الماسك نأتي بوعاء نظيف نضع به القهوة مع النشا ونمزجهم جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الجلسرين والحليب معهم ونخلطهم سويًا.

ولاستخدام هذا الماسك يجب تنظيف البشرة جيدًا قبل وضعه، وباستخدام فرشاة البشرة يتم دهن الماسك على كامل الوجه، ويترك لـ 20 دقيقة حتى يجف بشكل كامل، ثم يتم غسله.

أهم فوائد القهوة للبشرة

للقهوة الكثير من الفوائد الصحية للبشرة وتتمثل فيما يلي:-