يعتبر خبز النان الهندي من أنواع المخبوزات سريعة التحضير والمفضلة لدى الكثير من الناس والمنتشرة بكثرة في المطاعم الهندية، ويفضل البعض تناوله ساخناً ومدهون بالزبدة فهو يتميز بطعم لذيذ ومحبب وقوام خفيف، كما أنه يصلح لجميع أنواع الحشوات الحلوة والمالحة، وقد أصبح معروف في كثير من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ودائماً يتم البحث عن طرق عمل الخبز لأنه الغذاء الرئيسي لمعظم الشعوب، ويمكننا إعداد خبز النان في المنزل بكل سهولة لتوفر مكوناته الغير مكلفة وبساطة طريقة تحضيره، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز النان الهندي في المقلاة بأسهل طريقة وأبسط مكونات.



مكونات خبز النان الهندي



مكونات خبز النان الهندي بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ولكي نحصل على نتائج مميزة من حيث الشكل والمذاق يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات، وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ للعجن.

زبدة مذابة لدهن الوجه.

طريقة التحضير

لكي نضمن نجاح عمل خبز النان الهندي في المنزل يجب الالتزام بطريقة العمل الصحيحة، وهي كما يلي:-