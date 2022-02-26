نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز النان الهندي في المقلاة بأسهل طريقة وأبسط مكونات في المقال التالي
يعتبر خبز النان الهندي من أنواع المخبوزات سريعة التحضير والمفضلة لدى الكثير من الناس والمنتشرة بكثرة في المطاعم الهندية، ويفضل البعض تناوله ساخناً ومدهون بالزبدة فهو يتميز بطعم لذيذ ومحبب وقوام خفيف، كما أنه يصلح لجميع أنواع الحشوات الحلوة والمالحة، وقد أصبح معروف في كثير من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ودائماً يتم البحث عن طرق عمل الخبز لأنه الغذاء الرئيسي لمعظم الشعوب، ويمكننا إعداد خبز النان في المنزل بكل سهولة لتوفر مكوناته الغير مكلفة وبساطة طريقة تحضيره، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز النان الهندي في المقلاة بأسهل طريقة وأبسط مكونات.
مكونات خبز النان الهندي
مكونات خبز النان الهندي بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ولكي نحصل على نتائج مميزة من حيث الشكل والمذاق يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات، وهى كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ للعجن.
- زبدة مذابة لدهن الوجه.
طريقة التحضير
لكي نضمن نجاح عمل خبز النان الهندي في المنزل يجب الالتزام بطريقة العمل الصحيحة، وهي كما يلي:-
- في العجان الكهربائي نضع كوبين من الدقيق، ملعقة صغيرة من الخميرة، ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ملعقتين صغيرتين من السكر ورشة صغيرة من الملح ونقلب المكونات الجافة جيداً.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السمن ونقلب ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزبادي وكوب إلا ربع من الماء الدافئ بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نضع العجينة في إناء عميق مدهون بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية بها قليل من الدقيق ونغطي الصينية حتى لا يجف العجين.
- ثم نفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.
- نضع الخبز في طاسة ساخنة على نار متوسطة ممسوحة بقليل من الزيت ويقلب من حين لآخر حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي خفيف.
- بعد نضج الخبز يدهن بقليل من الزبدة ويزين بالقليل من حبة البركة ويقدم بألف صحة وعافية مع الأكلات المفضلة.
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