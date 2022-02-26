نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من عصير البرتقال حضري القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
القرص بالبرتقال ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الاشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيث أنها يمكن عملها بالجبنة أو الزبادي أو البرتقال، تعتبر من المعجنات التي يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، حيث أنها تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل القرص بالبرتقال
تتكون القرص بالبرتقال من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر.
- حبة كبيرة من البيض.
- كوب من عصير البرتقال.
- ربع كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- رشة من الملح.
- 5 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمسم للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الحليب الفاتر وملعقة من السكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات حتي يذوب السكر.
- ثم بعد ذلك تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر وباقي السكر والملح ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك الزيت ونقلب ثم نضيف بشر البرتقال والفانيليا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم نضيف بياض البيض ونضيف خليط الخميرة الفورية ونعجن المكونات جيداً ثم نضيف عصير البرتقال ونعجن.
- ندهن العجينة بالزيت وتعطيها بورق النايلون وقطعة من القماش ونتركها جانباً حتى تخمر لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة الي كرات متساوية ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونضعها جانباً حتى تخمر مرة أخرى.
- تحضير طبق ونضع به ملعقة من الحليب وصفار البيض ونخلط جيداً ثم ندهن بها وجه القرص ثم نرش عليها السمسم.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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