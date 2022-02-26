ضاع عمرنا بنقطعه غلط.. فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كرنبات في دقائق بدون تعب

يستغرق الكرنب الكثير من الوقت حتى يكون جاهز ويتم إعداده بطريقة مثالية ولذلك فهو من الأكلات التي يتم اعدادها ‏في فترات متباعدة خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الملفوف في وقت قصير ودون استخدام الكثير من الخطوات وهذه الطريقة طريقة سحرية لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت يكون الملفوف له طعم لذيذ ورائع وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الملفوف وقت قصير وباستخدام بعض الأدوات التي تساعد على ذلك حتى لا يحتاج إلى الماء المغلي ‏أو أي مكونات أخرى ‏وسنة تحدث أيضا عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقطيع أوراق الملفوف بسرعة الصاروخ.

‏طريقة تقطيع اوراق الملفوف بسرعة الصاروخ

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حتى لا يستغرق الكثير من الوقت نحتاج إلى بعض الخطوات التي تساعد على إعداد الملفوف بسرعة الصاروخ حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا وهذه ‏الطريقة تعتمد بشكل كبير على استخدام السكين فقط دون أن يحتاج إلى الكثير من الخطوات فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقطيع الملفوف بشكل سريع:

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نحضر حبة ملفوف كبيرة تحتوي على الكثير من الأوراق بعد ذلك تنزيل جميع الأوراق عليها من الخارج حتى نقوم به الحصول على جميع هذه الأوراق.

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‏ بعد ذلك نحضر السكين ونبدأ في تقطيع هذه الأوراق بشكل أفقي وشكل العمودي لثلاث قطع بعد ذلك يكون لدينا كمية كبيرة من أوراق الملفوف التي يمكن استخدامها ‏للحشو.

طريقة سلق الكرنب بشكل سريع

تستغرق خطوة سلق الكرنب الكثير ‏من الوقت حتى يكون اوراق الملفوف جاهزة للحشو ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها سلق الكرنب بدون استخدام الماء ‏وهذه الطريقة هي:

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