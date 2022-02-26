نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته الهشه بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية في المقال التالي
كيكة الشيكولاتة، تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات التي تقوم كل سيدة منزل بإعدادها لأسرتها في أوقات مختلفة، ومن المعروف أن هناك الكثير من الطرق التي تتميز كل طريقة عن الطريقة الآخر بطعم ومذاق رائع، وعلى هذا الأساس سوف نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ومميزة لتحضير كيكة الشيكولاتة الهشه، والتي لم تستغرق وقتاً طويلاً في إعدادها خاصة في ظل انشغال السيدات بأعمالهم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم الطريقة بالتفصيل، تابعونا حضراتكم لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
تبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، حيث تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وتتمثل الطريقة كالآتي:
المكونات
- ثلاث أكواب من الزبدة.
- كوب واحد من السكر.
- ثلاث بيضات.
- كوب إلا ربع من الكاكاو.
- مقدار كوب إلا ربع من اللبن
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من بيكنج صودا.
- ربع ملعقة من الملح.
الطبقة الخارجية التغليفة
- كوب من الكريمة.
- مقدار كوب من الشوكولاتة المبشورة.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشه
تتمثل طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الآتي:
- نخلط السكر والزبدة حتى تحصل على قوام كريمي.
- يضاف بعد ذلك البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا بالإضافة إلى الكاكاو والملح، ويتم تقليبهم جيداً.
- يضاف هذا الخليط على المكونات السابقة واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.
- نحضر صينية مدهونة بالزبدة والدقيق ثم نضع بها الخليط.
- تشغيل الفرن على درجة حرارة 170، توضع بها الصينية.
- تترك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى يتم تسوية كيكة الشوكولاتة جيداً.
- لتحضير الطبقة الخارجية التغليفة توضع الكريمة في وعاء على النار حتى تغلي جيداً.
- ضيفي الشوكولاتة بعد ذلك ويتم رفعها من على النار، واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.
- يوضع هذا الخليط بالثلاجة حتى يبرد.
- يتم إخراج صينية الكيكة من الفرن ويجب تركها حتى تبرد تماماً.
- تخرج خليك الكريمة من الثلاجة وتوضع على الكيكة، ويتم توزيعها جيداً.
- تصبح كيكة الشيكولاتة الباردة جاهزة للتقديم.
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