دايب ومورق.. وصفة جدتي لعمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من الفطائر التي ينفرد بها المطبخ المصري وهو عبارة عن طبقات رقيقة من العجين مغطاة بالسمن البلدي المميز المذاق ويتم حشوة بحشوات مختلفة بالعسل أو السكر وغيرها، واختصت مناطق الصعيد والأرياف بعمل الفطير المشلتت وتقديمه وتناوله فى الفطار واعتاد النساء إهداءه إلى الأقارب والضيوف، ويتكون الفطير المشلتت بالكثير من المغذيات مثل الدقيق والسكر والسمن البلدي والعسل، ونقدم فى الأتي طريقة تحضير الفطير المشلتت بكل أسراره وطعمه الأصلي والذي يمكن إعداده بمكونات بسيطة جدا، فيمكنك بـ 3 مكونات فقط عمل أشهى فطير مشلتت بالسمن البلدي.

طريقة عمل الفطير المشلتت الأصلي

مقادير الفطير المشلتت:

كيلو دقيق.

2 ملاعق كبيرة سكر.

رشة ملح.

نصف ملعقة فانيليا.

سمن بلدي .

ماء فاتر للعجن.

خطوات تحضير الفطير المشلتت في البيت