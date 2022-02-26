نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دايب ومورق.. وصفة جدتي لعمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من الفطائر التي ينفرد بها المطبخ المصري وهو عبارة عن طبقات رقيقة من العجين مغطاة بالسمن البلدي المميز المذاق ويتم حشوة بحشوات مختلفة بالعسل أو السكر وغيرها، واختصت مناطق الصعيد والأرياف بعمل الفطير المشلتت وتقديمه وتناوله فى الفطار واعتاد النساء إهداءه إلى الأقارب والضيوف، ويتكون الفطير المشلتت بالكثير من المغذيات مثل الدقيق والسكر والسمن البلدي والعسل، ونقدم فى الأتي طريقة تحضير الفطير المشلتت بكل أسراره وطعمه الأصلي والذي يمكن إعداده بمكونات بسيطة جدا، فيمكنك بـ 3 مكونات فقط عمل أشهى فطير مشلتت بالسمن البلدي.
طريقة عمل الفطير المشلتت الأصلي
مقادير الفطير المشلتت:
كيلو دقيق.
2 ملاعق كبيرة سكر.
رشة ملح.
نصف ملعقة فانيليا.
سمن بلدي .
ماء فاتر للعجن.
خطوات تحضير الفطير المشلتت في البيت
- اخلطي جميع المكونات الجافة فى وعاء وتقليبها جيدا حتى تتداخل مع بعضها.
- أضيفي الماء الفاتر إلى المكونات بشكل تدريجي مع العجن باليد حتى تتشكل العجينة.
- استمري بالعجن لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تحصلي على عجينة مطاطية وناعمة.
- ادهني العجين بقليل من الزيت ثم قومى بتغطيته بكيس بلاستيكي وفوطة واتركيه يرتاح لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل.
- رشي كمية قليل من الدقيق على سطح العمل ثم ضعي عليه العجين وابدئي بالفرد بواسطة “النشابة”.
- وزعي السمن الطري على وجه العجينة بالكامل.
- قومى بلف العجينة على شكل رول ثم اتركيه ربع ساعة لكى يرتاح العجين.
- أعيدي الرول مرة ثانية إلى سطح العمل وقومى بفرد العجينة مرة أخرى بواسطة النشابة على شكل دائري على أن تكون متوسطة السمك.
- سخني الفرن مسبقا على أعلى درجة حرارة.
- جهزي صينية فرن مدهونة بالسمن أو الزيت ثم ضعي بها الفطيرة.
- ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة عشر دقائق دون الفتح عليها لكى تعلو وتأخذ اللون الذهبي المميز.
- اخرجي الصينية من الفرن ورشي عليها من بعيد القليل من الماء الفاتر ثم قومى بتغطيتها بفوطة جافة حتى تحتفظي بها طرية وهشة.
- وهذه أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت أحلى من الجاهز.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ