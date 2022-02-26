سر طول شعر الهنود بكريم طبيعي منزلي شعرك هيطول لحد كعب رجلك وبسرعة الصاروخ

توجد أنواع كثيرة من الكريمات تباع في الأسواق ولكن أغلب هذه المنتجات لا يعطي النتيجة المطلوبة لاحتوائه على بعض المواد الكيميائية، ولذلك تبحث الفيتات دائما عن طرق طبيعية أمنة لتطويل الشعر بكل سهولة وخلال وقت قصير واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعمل كريم طبيعي في البيت للحصول على شعر طويل وناعم كالحرير.

طريقة عمل كريم لتطويل الشعر

المكونات:

ملعقة من زبدة الكاكاو.

قطرات من زيت الليمون.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من شمع العسل.

قطرات من زيت الخزامي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء زجاجي ونخلط زبدة الكاكاو مع الشيا وشمع العسل ثم نضع هذه المكونات في الميكروويف عدة دقائق.

عندما تذوب نضيف زيت الخزامي مع الليمون ونقلب جيدا يحفظ الكريم في عبوة جافة ومعقمة وبعد ذلك نأخذ كمية مناسبة منه على راحة اليد.

ويفرك جيدا ثم يوضع على الشعر بالطريقة المعتادة بعد غسله جيدا ويمشط بمشط ذو أسنان خشبية على الأقل مرتين أسبوعيا.

كريم يطول الشعر في أسبوع

اللبن الرائب ومسحوق الأملا:

المكونات:

كوب من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج مسحوق الأملا مع اللبن ونقلب جيدا للحصول على قوام مناسب ثم يوضع الخليط على الشعر قبل غسله.

يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل الشعر بشامبو طبي خالي من السلفات والماء تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا.

يساعد اللبن الرائب على تقوية بصيلات الشعر ويعزز نموه أما مسحوق الأملا يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر.

2. الكيوي وزيت الجوجوبا:

المكونات:

3 حبات من الكيوي الطازج.

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام: