مقشر منزلي رهيب لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم والركب والأكواع في دقائق

الجلد الميت من الأشياء التي لها دور كبير جدا في إزعاج أغلبية الفتيات سواء كان يوجد في البشرة أو الجسم حيث أنه يعمل على ظهور البشرة باللون الأسمر أو الغامق، فغالبا هو الذي يجعل البشرة سمراء وهذا هو الذي يجعل الفتاة تشعر بالخجل وعدم ثقتها بنفسها فمن الضروري أن تقضي تماما في البداية عن خلايا الجلد الميتة، لأن عند تراكمها تعمل على سواد البشرة فقد يظهر الجلد الميت نتيجة عدم تنظيف الوجه بإستمرار وبشكل جيد حيث أن التنظيف من الأمور المهمة التي تساعد علي إزالته والتخلص منه وعدم تراكمه.

وأنه يعمل أيضا علي نعومة البشرة وترطيبها وكذلك يظهر الجلد الميت بسبب عدم غسل الوجه بشكل مستمر أو بسبب غسله بالماء فقط، لذلك ينصح دائما بإستخدام غسول مناسب لنوع البشرة لأنه دور كبير في تنظيفها فأحيانا نجد الكثير من السيدات يلجأون إلى البخار لإزالته، ولكن هذا وحده غير كافي لتنظيف البشرة لذلك لابد من إستعمال خلطة طبيعية تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وهذه الخلطة يمكن أن نستخدمها على الوجه أو على الجسم بما فيه المناطق الحساسة فهذه المناطق يتواجد عليها الجلد الميت بكثرة لذلك تكون سمراء ولكن الأهم والتي تسعى دائما الفتاة لتنظيفها هي البشرة.

يعتبر الجلد الميت من أكثر الأشياء المزعجة التي تتسبب في شعور الفتاة بالخجل لأنه له دور كبير جدا في ظهور البشرة باللون الأسمر، لذلك تفضل أغلبية الفتيات بالبحث عن أفضل الطرق التي تعمل على التخلص من الجلد الميت نهائيا فلا نجد أفضل من إستعمال الوصفات الطبيعية مثل الوصفة التي نقدمها لكي في هذا المقال.

يدخل السكر والعسل فى وصفه فعاله للتخلص من الجلد الميت وإزالة القشرة السمراء والبقع الداكنة، فإنه يستخدم على البشرة بشكل دائري للحصول على أفضل نتيجة للتنظيف والقضاء على القشور المتكونة على البشرة وتجعلها بيضاء اللون ونقية خاليه من الاسمرار نهائيا فإنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا البشرة وتعطيها ملمس ناعم ولامع .

مكونات خلطة السكر لتقشير الجلد الميت

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة السكر لتقشير الجلد الميت