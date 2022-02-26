بمكونات مظبوطة أعملي عيش السن على أصوله بطريقة صحية للدايت وبطعم مقرمش كالجاهز

عيش السن يعد من أنواع الخبز المشهورة والمعروفة على مستوى العالم وأحيانا يسمى هذا الخبز بإسم خبز التخسيس لأنه له دور كبير جدا في إنقاص الوزن الزائد، وهذا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الردة فمن المعروف أن الردة تساعد على إشباع المعدة لفترة طويلة جدا من الوقت، لذلك ينصح بتناوله دائما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن، فمن الممكن أن نتناوله في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء ويمكن أيضا في وجبة الغذاء فعادة يتم تناوله مع الجبنة أو الفول أو البطاطس المسلوقة وغير ذلك الكثير، وطريقة عمل هذا الخبز في المنزل تكون سهلة جدا فمكوناته موجودة في كل بيت.

دائما نجد أن أغلبية الأشخاص يفضلون شراء عيش السن من المخابز لأنهم يعتقدون أن طريقة عمله في البيت تكون صعبة ولكن هذا الإعتقاد يكون خاطئ لأن المكونات التي يحتوي عليها عيش السن بسيطة وموجودة في كل مطبخ فمكونه الأساسي هو الدقيق الأسمر، وغير ذلك أن طريقة خبزه سهلة جدا ولا يأخذ وقتا طويلا ليتم خبزه.

ينصح الأطباء بتناول عيش السن عند عمل الرجيم الصحي، فإنه يساعد على انقاص الوزن الزائد وزيادة الحرق، فإنها يتكون من قشور حبوب القمح وذرة ملح وماء للعجن، هذه المكونات البسيطة ينتج منها عيش السن الصحى، فإنه يحتوى على النشويات القليلة التى ليس لها تأثير على زيادة الوزن، ايضا له مذاق خاص وطعم جيد، فهو يعطى الاحساس بالشبع لفترة طويلة .

ينصح الأطباء اثناء عمل الرجيم الصحي بتناول العيش السن، فهو يحتوى على النشويات الخفيفة التى تساعد الجسم على بنائه، ويعطى الاحساس بالشبع لفترة طويلة، ولا بسبب فى زيادة الوزن، فإنه يتكون من قشور حبوب القمح وذرة ملح وماء للعجن، هذا النوع من المخبوزات لها طعم خاص .فإنه يحتوى على الكالسيوم المفيد لبناء العظام وايضا سهل الهضم .

مكونات عيش السن

كيلو إلا ربع من الدقيق الأسمر المنخول.

نصف كوب كبير من الردة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

طريقة عمل عيش السن