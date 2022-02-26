نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعيدي جمالك بملعقة حنة وأصبغي شعرك باللون البني المحمر في المنزل بدون تكلفة وأضرار ولون جذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب كل إمرأة في الإهتمام بنفسها فمن الأشياء التي تغير من شكلها هو صبغ الشعر فقد نجد الكثير من السيدات يريدون تغيير لون شعرهم لأن هذا التغيير قد يؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه ويجعلها كأنها في مرحلة الشباب، وأيضا النساء الذين يعانون من الشعر الأبيض فإنهم يستخدمون الصبغات لتلوين الشعر وإخفاء مشكلة الشيب نهائيا، ويمكن أن نقوم بصبغ الشعر بالكثير من الألوان المختلفة مثل البني سواء الفاتح أو الغامق أو المحمر واللون الأصفر الفاتح أو الأشقر ويوجد غير ذلك العديد.

ويمكننا أن نصبغ الشعر بالصبغات الكيميائية أو بالحناء أو بإستخدام الخلطات الطبيعية ولكن إستعمال الصبغات الكيميائية قد يتلف الشعر تماما ويدهوره، وكذلك تعمل على جفاف الشعر وتساقطه فلابد من تجنب إستعمالها للمحافظة علي الشعر فمن الأفضل أن نقوم بصبغ الشعر بإستخدام الحناء أو بالخلطات الطبيعية، فهي تعطينا نفس اللون المرغوب فيه ويكون بطريقة صحية وبدون ترك أي آثار سلبية على الشعر.

يمكن أن نقوم بصبغ الشعر بإستخدام طرق كثيرة ومتعددة فاللون الذي يعشقه العديد من الفتيات ويرغبون في صبغه هو اللون البني المحمر فهذا اللون يكون مناسب لجميع ألوان البشرة سواء البشرة السمراء أو البشرة البيضاء فيمكن أن نصبغه بخلطة الحناء مع عدد من المكونات الطبيعية فهي تعطينا اللون المطلوب.

عند الرغبة فى تغيير لون الشعر باللون الاحمر، يجب عمل هذه الوصفة الطبيعية التى تتكون من نصف كوب من الحنا وملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من بودرة الشمندر الاحمر، تخلط المكونات ثم توضع على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المناسب لنوع الشعر، هذه الوصفة الطبيعية تعمل على تلوين الشعر باللون الاحمر اللامع وتمنع التساقط وتعطية مظهرا صحيا لامعا وتقلل من التقصف وخشونة وهيشان الشعر .

من السهل صنع صبغه طبيعيه بمكونات بسيطة، لتلوين الشعر بالون البنى المحمر، أولا نحضر ربع كوب من الحنا و2 ملعقه كبيره من القهوة وملعقة كبيرة من زيت السمسم، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المناسب لنوع الشعر، هذه الوصفة الطبيعية تعمل على تغيير لون الشعر بالون البني الامع كما أنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا الشعر وتجعلة مفرود وناعم وسهل التسريح .

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر

المكونات

عشر ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

بيضة واحدة.

ربع كوب صغير من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من خل التفاح.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر