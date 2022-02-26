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عمر شويل - جدة طريقة إعداد تحلية الباستا فلورا في البيت.. الوصفة التفصيلية من الألف إلى الياء - ثقفني
طريقة إعداد تحلية الباستا فلورا في البيت، الباستا فلورا تعد من أشهر أنواع الحلويات اليونانية التي يتم اعدادها وتحضيرها بشكل سهل وسلس وبسيط، فضلا عن إمكانية تحضير الباستا بعدة أشكال مختلفة ومتنوعة، ويتم تقديمها في جميع الأوقات، لذا قررنا اليوم أن نتناول معكم أدق المكونات التي تجعل تحضيرك للباستا فلورا أسهل ما يكون، وذلك على هذا النحو.
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مكونات تحضير الباستا فلورا
إليكم المقادير اللازم لصنع هذه الفطيرة:
- مقدار مناسب من المربى بمعدل واحد ونصف كوب.
- كوب واحد من الزبدة، ويمكنك الاستعاضة عنه من خلال استخدام الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة من بشر البرتقال، ويمكنك استخدام بشر الليمون.
- نصف كوب من السكر.
- إحضار عدد 2 بيضة.
- إحضار ثلاث ملاعق من الماء.
- إحضار ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.
طريقة التحضير والاعداد
عليكم اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية لا بد عليك إحضار إناء واسع وإضافة فيه كلا من الدقيق والبيكنج بودر، ويتم خلط هذه المكونات جيدا حتى تندمج مع بعضها البعض.
- يتم وضع كلا من الزبدة والسكر، ونضيف إليه بشر البرتقال، و نستمر في خلط المكونات جيدا حتى نصل إلى قوام كريمي.
- وأخيرا نضيف البيض إلى المكونات السابقة، ونستمر في خلط كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتشكل المكونات أمامنا وتصبح عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لمدة ثلاثون دقيقة.
- نحضر صينية مخصصة لوضع نصف العجينة فيها، ومن ثم نضيف المربى إليها، ونحرك على توزيع المربى بشكل جيد.
- تزيين الفطيرة بالجزء الباقي من العجينة.
- كما أنه لا بد أن ندخل الفطيرة إلى الفرن المجهز على درجة حرارة 170.
- كما أنه نحتاج أن ننتظر لمدة نصف ساعة، ومن ثم نخرج الصينية، وبعد أن تبرد يمكنك تقديمها إلى أولادك.
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