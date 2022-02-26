طريقة إعداد تحلية الباستا فلورا في البيت.. الوصفة التفصيلية من الألف إلى الياء

طريقة إعداد تحلية الباستا فلورا في البيت، الباستا فلورا تعد من أشهر أنواع الحلويات اليونانية التي يتم اعدادها وتحضيرها بشكل سهل وسلس وبسيط، فضلا عن إمكانية تحضير الباستا بعدة أشكال مختلفة ومتنوعة، ويتم تقديمها في جميع الأوقات، لذا قررنا اليوم أن نتناول معكم أدق المكونات التي تجعل تحضيرك للباستا فلورا أسهل ما يكون، وذلك على هذا النحو.

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مكونات تحضير الباستا فلورا

إليكم المقادير اللازم لصنع هذه الفطيرة:

مقدار مناسب من المربى بمعدل واحد ونصف كوب.

كوب واحد من الزبدة، ويمكنك الاستعاضة عنه من خلال استخدام الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من بشر البرتقال، ويمكنك استخدام بشر الليمون.

نصف كوب من السكر.

إحضار عدد 2 بيضة.

إحضار ثلاث ملاعق من الماء.

إحضار ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

طريقة التحضير والاعداد

عليكم اتباع الخطوات التالية:-