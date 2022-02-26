وصفة تحضير بسكويت الشوفان الصحي اللذيذ في البيت، بسكويت الشوفان من أكثر الأنواع التي يفضل الأشخاص تناولها؛ حيث أنه من أفضل الأنواع الصحية من البسكويت وخاصة لمن يتبعون نظام غذائي صحي، لذلك يبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل بسكويت الشوفان بطريقة سهلة وصحية، والآن من خلال مقالنا هذا نعرض لكم الطريقة والمكونات لعمل هذه الوصفة بكل سهولة بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

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بسكويت الشوفان

بسكويت الشوفان من الأنواع الصحية البسيطة في تحضيرها ومكوناتها متوفرة وغير مكلفة ويتم تحضيرها بسهولة وليست مضيعة للوقت، وتتمثل المكونات في كلا من:

2 كوب كبير من دقيق الشوفان.

نصف كوب من جنين القمح.

لوز مطحون بمقدار نصف كوب.

نصف كوب كبير من بذور الكتان مطحون.

نصف كوب من عسل النحل.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القرفة.

عدد بيضة واحدة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على البسكويت اللذيذ الذي يحتوي على قيمة غذائيّة ويفضله الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، وتتمثل الخطوات في كلا من: