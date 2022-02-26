بالتتبيلة والخلطة الأصلية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم لذيذ بطريقة المحلات

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أشهى وألذ الأكلات والتي يحبها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لذلك يفضلون جميع الناس شرائها أو تناولها في المطاعم، وعادة يحبون تناولها في سندوتشات بجانب طبق من المخلل أو البطاطس المقلية فقد توجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الكبدة، فمن الممكن أن تكون الكبدة مشوية في الفرن أو تكون مشوية على البوتاجاز بإضافة الردة إليها ويمكن أن يتم عملها بالبصل والطماطم ولكن الطريقة المحببة لدي أغلبية الناس هي الكبدة الإسكندراني، فهي مميزة بمذاق لذيذ جدا ونكهة رائعة ولها رائحة جذابة وعادة يتم تناولها بجانب طبق من المكرونة وطبق من سلطة الطحينة والخبز.

الكبدة من الأكلات المفيدة والتي تساعد على تغذية الجسم لإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية حيث أنها غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات ومليئة بالمعادن كما أنها تعالج فقر الدم، وهي تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في وجبة العشاء ولكن من أجمل أنواعها هي الكبدة الإسكندراني وعادة يتم تقديمها بجانب طبق من المكرونة والبطاطس والسلطة والخبز.

تحتوى الكبدة على العديد من الفوائد والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد الجسم على بناء العضلات وتسهل عملية الهضم وايضا تعطى الجسم النشاط والحيوية و مفيدة جدا لصحة العين والقلب وتمنع الجلطات الدماغية بنسبة كبيرة كما أنها تقى من السرطان وأمراض تصلب الشرايين وتحافظ على ضغط الدم المرتفع، فإنها تدخل فى العديد من الوجبات السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة فمن الاكلات المميزة الكبدة الاسكندراني فإنها وجبة متكاملة غنيه بالبروتين المشبع .

مكونات الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو من الكبدة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

قرن واحد من الفلفل الأحمر الحار.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني