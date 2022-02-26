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عمر شويل - جدة أسرع وصفة لإخفاء التجاعيد وإنتاج الكولاجين في الوجه أقوي من البوتوكس، إن المرأة تحرص دائماً علي الظهور ببشرة مشرقة ونضرة ولكن عند التقدم في العمر فإن التجاعيد تبدأ في الظهور مما تشكل مصدر إزعاج، ولذلك فإنها تبحث عن أفضل المنتجات سواء طبيعية أو كيميائية للتغلب علي تلك المشكلة، ولذلك تؤكد الدراسات الحديثة فعالية الألوفيرا (جل الصبار) في علاج العديد من مشاكل البشرة بما في ذلك علاج تجاعيد الجلد، بسبب غنى هذا النبات بالعناصر الرائعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأنزيمات الأساسية التي تنعم البشرة، وينشط الكولاجين ويشد الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة بين طيات الجلد.

وصفة إزالة تجاعيد الوجه وتحفيز الكولاجين لشد البشرة

تتعدد أسباب ظهور تجاعيد الوجه مثل التعرض للأشعة الفوق بنفسجية أو عدم ترطيب البشرة بشكل جيد.

ولكن يمكن التغلب عليها من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية مثل جل الألوفيرا.

حيث يحتوي الصبار على أحماض هامة مما تساعد في تقليل التجاعيد وإنتاج الكولاجين عن طريق تحسين مرونة الجلد.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع وصفة لإخفاء التجاعيد وتعمل علي تحفيز الكولاجين وشد ترهلات البشرة.

وصفة الألوفيرا للتخلص من التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين

جل الألوفيرا مكون فعال في تحسين مرونة الجلد والحفاظ عليه من ظهور علامات الشيخوخة.

المكونات

ورقة من نبات صبار الألوفيرا.

طريقة التحضير

يتم فتح ورقة الصبار، و يتم استخلاص الجل منها.

ضعي الجل في الوعاء ثم على الجلد لمدة 15-20 دقيقة

اغسل الجلد بالماء الفاتر.

وصفة جل الألو فيرا وفيتامين E لإخفاء التجاعيد وإنتاج الكولاجين

يساعد فيتامين E علي التخلص من التجاعيد كما يقوم بتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

المكونات

كبسولة من فيتامين E.

1 ملعقة طعام من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير

أولاً فيتامين E ممزوج مع جل الصبار.

ثم اغسلي الجلد جيداً وضعي المزيج لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

استخدم هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع قبل العيد لنتائج أسرع في وقت قصير.

جل الألوفيرا وماء الورد لإخفاء تجاعيد الوجه



يحتوي ماء الورد علي خصائص مضادة للشيخوخة حيث يعمل علي شد البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد.

المكونات

2 ملعقتان صغيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقتان من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

صب المكونات معًا في زجاجة نظيفة ومعقمة.

ثم خذي كمية من الخليط لتوزيعه على البشرة عن طريق تدليك لطيف بحركات دائرية.

لتقليل التجاعيد يوصى باستخدام هذا الماسك مرتين يوميًا قبل النوم وفي الصباح.

خلطة الألوفيرا مع العسل لعلاج التجاعيد



تألق ببشرة مشدودة بوضع مزيج من الصبار والعسل، ويمكن استخدام هذه الوصفة يومياً لشد تجاعيد الوجه ويمكن تحضير الكمية لمدة شهر مع حفظها في الثلاجة وهي كالتالي:

المكونات

امزجي 6 ملاعق كبيرة من الصبار.

4 ملاعق كبيرة من العسل.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير