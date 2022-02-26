نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد سلطة التونة بالبطاطس.. أخف وجبة مغذية تحتوي على كل العناصر الغذائية المهمة ليومك في المقال التالي
طريقة إعداد سلطة التونة بالبطاطس، سلطة تونة بالبطاطس من أفضل السلطات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها وجبة مفيدة ومفيدة وعند تناولها تشعرك بالشبع، كما أنها سهلة التحضير وتعتبر من الأطباق التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، واليوم من خلال هذا المقال نعرض لكم هذه الوصفة بسهولة حيث يتم إعدادها في دقائق معدودة.
وصفة عمل البان كيك بالموز.. أسهل طريقة إعداد أشهى وأسرع وجبة إفطار مشبعة طوال الدوام
سلطة تونة بالبطاطس
من خلال المكونات التي يتم عرضها الآن يمكنك تحضير ألذ طبق من الأطباق المميزة التي حازت على إعجاب كل من يتناولها، والمكونات هي:
- 2 من ثمرة البطاطس.
- كوب من التومة القطع المفتتة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- بصلة من البصل الأحمر متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيتون الشرائح.
- ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نعد لكم طبق من الأطباق الشهية التي يقبل على تناولها الكثير، وتعتبر من المقبلات ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- حيث أنه لا بد أن نحضر إناء ونضع به البطاطس ويتم هرسها جيدا حتى نتأكد من أنها ناعمة تماما.
- نضيف على البطاطس قطع التونة مع البصل الأحمر وشرائح الزيتون ونخلطهم جيدا.
- في طبق آخر يتم خلط كلا من زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل الأسود والشطة والكمون، ويتم تقليب التتبيلة جيدا حتى تتجانس المكونات.
- يتم وضع التتبيلة على طبق التونة بالبطاطس مع التقليب جيدا حتى تتشبع بالتتبيلة.
- نغطى الطبق ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتشرب المكونات بعضها البعض.
- نقوم بتقديم طبق سلطة التونة بالبطاطس باردة مع الخبز المحمص.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ