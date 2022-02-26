لو عندك ملعقة حنة ضعيها لشعرك وتخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً في ربع ساعة فقط

من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة فهي تهتم به دائما وترغب في حل كل المشاكل التي ممكن أن تتعلق به فقد توجد مشكلات عديدة بالشعر ومن أمثلة هذه المشكلات، هي مشكلة تساقط الشعر والشعر الخشن و المجعد أو جفاف الشعر أو وجود القشرة بالرأس والشعر القصير أو الخفيف ولكن من أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه الكثير من الناس هي مشكلة الشيب، فهي ممكن أن تواجه الرجال أو السيدات فمن المعروف أن عند التقدم في السن يتغير لون الشعر فيصبح لونه رمادي ومع مرور الوقت يتغير اللون مرة أخرى.

ويصبح لونه أبيض وهذا يكون أمر طبيعي ولكن عند ظهور مشكلة الشيب في سن الثلاثينيات أو العشرينات فهذا الذي يعتبر مشكلة كبيرة، لابد من الوصول إلى علاج مناسب لحلها والتخلص من الشعر نهائيا فقد توجد عدة عوامل تتسبب في وجود الشعر الأبيض وهي ممكن أن تكون عوامل وراثية أو بسبب كثرة الضغط والإرهاق والسهر، لذلك يسعى كل شخص يعاني منه بإستخدام خلطات طبيعية فمن أكثر الخلطات التي يكون لها دور كبير في التخلص من هذه المشكلة، هي خلطة الحناء حيث نقوم بمزج مسحوق الحناء مع مكونات طبيعية توجد بالمطبخ فمن خلالها نقضي تماما على الشعر الأبيض، وأيضا تساعد هذه الخلطة علي تأخير ظهور مشكلة الشيب مرة أخرى.

الشعر الأبيض بالرأس من المشاكل الكبيرة التي يمكن أن نعالجها بالعديد من الطرق المختلفة فمن الممكن أن نستخدم الصبغات الكيميائية ولكنها تكون ضارة جدا علي الشعر، بسبب إحتوائها على مواد تتلف وتدهور الشعر لذلك من الأفضل أن نقوم بإستعمال الحناء بخلطها مع عدد من المواد الطبيعية الموجودة في كل مطبخ.

نستطيع عمل وصفة طبيعية للتخلص من الشيب، بطريقة ومكونات سهلة، تتكون الوصفة من كوب من الحنا وملعقة كبيرة من القهوة و ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت السمسم، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الشعر لمدة ساعة، سوف تلاحظين النتيجة المبهرة لصبغ الشعر بالون الاسود وإعطائه اللمعان والنعومة الطبيعية كما أنها تساعد على التخلص من القشرة ومعالجة الالتهابات الجلدية .

مكونات خلطة الحناء لعلاج الشيب

عشر ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

كوبان كبيران من الشاي الأسود المنقوع.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة البودر.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

طريقة عمل خلطة الحناء لعلاج الشيب