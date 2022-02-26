طريقة إعداد كيك البرتقال في البيت.. أطعم تحلية في أي وقت مع كوب مشروبك الساخن المفضل

طريقة إعداد كيك البرتقال في البيت، كيكة البرتقال تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون أيضا في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم أيضا تناول كيكة البرتقال بكل سهولة بجانب العديد من المشروبات المختلفة، كما يجب أن نشير أن الكيك يتم صنعها من خلال مجموعة من المكونات السهلة والمعروفة أيضا وهي الدقيق والسكر والبيض والعديد من المكونات الأخرى وتتعدد النكهات الخاصة بالكيك أيضا مثل نكهة البرتقال مع القليل من الفانيليا أيضا ويمكنكم أيضا إضافة عصير البرتقال الطازج أيضا ويمكنكم تقديم الكيك بجانب الأفطار كما يمكنكم تناولها كنوع من الحلويات في أي وقت سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل عمل كيك البرتقال السريع تابعوا معانا.

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طريقة عمل كيك البرتقال

يمكنكم عمل كيك البرتقال بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

مقادير خليط الكيك

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر ناعم الحبيبات.

خمس حبات كبيرة من البيض.

كوب من زيت الذرة.

ثلاثة أرباع الكوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

صلصة البرتقال

كوب ونصف من السكر ناعم بودرة.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

قطرات من لون الطعام البرتقالي.

طريقة تحضير كيك البرتقال