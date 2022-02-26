أسهل طريقة عمل الكحك الدايب الناعم الشهي بطعم شهي

الكحك من الحلويات المحببة لدي الكثيرون بالطعم اللذيذ والشهي، وحيث يعتبر الكحك هو رمز البهجة والسرور عند الكثيرون وخاصة الأطفال، ويقدم في المناسبات والاعياد والأفراح المختلفة، وحيث تفصلنا أيام قليلة للاستعداد للاستقبال شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، فكذلك تبحث الكثير من السيدات ربات المنزل عن طريقة عمل الكحك في البيت بخطوات سهلة وبسيطة لكي لاتحتاج إلى جهد مبذول، وسنعرض من موقع ثقفني في السطور التالية أسهل طريقة عمل الكحك الدايب الشهي بطعم شهي في البيت بمكونات بسيطة وسهلة.

أسهل طريقة عمل الكحك الدايب الشهي

المكونات

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام

3 كوب من السمن

نصف كوب من النشا

ملعقة كبيرة من ريحة الكحك

ملعقتين كبيرة كبيرة من السمسم

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة من السكر

ماء أو حليب للعجن

قليل من الملح

طريقة تحضير الكحك الدايب الشهي

نقوم بتسخين السمنة على النار ونقوم بوضع الخميرة والسكر في القليل من الماء ويقلب ويترك على جانب نحضر الدقيق مع النشا مع ريحة الكحك والملح والسمسم ونقلب المكونات بعد ذلك نضيف السمنة الساخنة على السمسم حتي يتمتع بنكهة لذيذة نخلط المكونات حتي تتشرب جميع المكونات وتمتزج مع السمنة ونقوم بالعجن قليل ويترك العجين لمدة ربع ساعة على جانب ونقوم بالحشو العجوة أو الملبن أو المكسرات على حسب الرغبة ونضع في صواني لتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتي تحصل اللون الذهبي

طريقة أخري لعمل الكحك الدايب

المكونات

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام

نصف كيلو من السمنة

ملعقة كبيرة من السكر

حليب للعجن

ربع كوب سمسم

ملعقة من ريحة الكحك

ملعقة من البيكنج بودر

طريقة تحضير